Можно ли работать после Пасхи: церковное и народное объяснение

Почему после Пасхи нельзя работать и какие главные запреты

Основные запреты после Пасхи / Фото: Pixabay

По христианским традициям большие двенадцатые праздники отмечаются три дня. Пасха – самый большой Праздник среди праздников, поэтому церковь чествует Воскресение Христа в целую неделю.

Почему нельзя работать после Пасхи: объяснение церкви

Официально в церковных канонах не написаны запреты на работу, но многовековая традиция свидетельствует, что в течение семи дней – Светлой седмицы люди воздерживались от тяжелой работы.

Как отмечают в РИСУ, обычай отмечать большие праздники в течение недели есть и в еврейской традиции – там празднуют "октаву", то есть восемь дней. В христианской традиции неделя после Пасхи также называется "Пасхальной Октавой".

В восточной церкви Пасхальная Октава имеет название Светлая неделя, потому что Воскресение Христово – праздник победы света над тьмой. В течение этого периода звонят в праздничные колокола в начале богослужений.

В общем церковные торжества в честь Пасхи продолжаются 50 дней – до праздника Пятидесятницы. Сорок дней после Пасхи – до праздника Вознесения приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес" и отвечают "Воистину воскрес", именно к этому празднику можно печь пасхи и красить пасхальные яйца.

В знак радости о Воскресении Христовом во время богослужений не становятся на колени от Пасхи до Пятидесятницы.

Что можно делать во второй день Пасхи / Фото: Pixabay

Что нельзя делать на первый, второй и третий день после Пасхи: народные запреты

В украинских народных обычаях сохранилось немало обрядов, которые выполнялись на Пасхальной неделе. Народные традиции Пасхальных праздников также имеют запрет на тяжелый труд. Период Пасхи в дохристианское время был связан с наступлением весны, посевными работами и будущим урожаем.

Поэтому в народе в первые три дня праздники не работали, а развлекались, пели пасхальные песни и ходили в гости друг к другу. На третий день Пасхи в некоторых регионах Украины совершали "проводы праздника", и уже можно было работать.

Празднование Пасхи в селе Тишковцы / Фото: Библиотека института этнологии

В народе говорили: "Не каждый день Пасха" и "Шить-белить, а завтра – Пасха", что означает тщательную предварительную подготовку к празднику. Согласно обычаям, после Пасхи нельзя:

работать на земле и сажать огороды;

убирать, стирать и гладить;

шить, вышивать и прясть;

готовить еду на сам праздник Пасхи;

переедать или напиваться, ибо "Бог накажет";

поститься, поскольку пост был подготовкой к великому празднику;

грустить и быть наедине – поскольку "на Пасху даже маленькая птичка радуется";

обижаться и желать другим зла – нужно здороваться даже с врагами;

тосковать по умершим.

Считается, что нельзя даже брать в руки ножницы в эти дни. Даже ногти стричь считалось нехорошим действием.

Еще с языческих времен сохранились предания, что на Пасху солнце играет – переливается разными красками. Считалось, что увидеть, как солнце танцует, мог только праведный человек.

Славяне-язычники поклонялись солнцу, это день весеннего обновления и радости. Христиане верили, что вся природа радуется великому празднику Воскресения Христа, поэтому под строгим запретом была работа вплоть до трех дней праздника.