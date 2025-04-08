Можно ли работать после Пасхи: церковное и народное объяснение
По христианским традициям большие двенадцатые праздники отмечаются три дня. Пасха – самый большой Праздник среди праздников, поэтому церковь чествует Воскресение Христа в целую неделю.
Почему нельзя работать после Пасхи: объяснение церкви
Официально в церковных канонах не написаны запреты на работу, но многовековая традиция свидетельствует, что в течение семи дней – Светлой седмицы люди воздерживались от тяжелой работы.
Как отмечают в РИСУ, обычай отмечать большие праздники в течение недели есть и в еврейской традиции – там празднуют "октаву", то есть восемь дней. В христианской традиции неделя после Пасхи также называется "Пасхальной Октавой".
В восточной церкви Пасхальная Октава имеет название Светлая неделя, потому что Воскресение Христово – праздник победы света над тьмой. В течение этого периода звонят в праздничные колокола в начале богослужений.
В общем церковные торжества в честь Пасхи продолжаются 50 дней – до праздника Пятидесятницы. Сорок дней после Пасхи – до праздника Вознесения приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес" и отвечают "Воистину воскрес", именно к этому празднику можно печь пасхи и красить пасхальные яйца.
В знак радости о Воскресении Христовом во время богослужений не становятся на колени от Пасхи до Пятидесятницы.
Что нельзя делать на первый, второй и третий день после Пасхи: народные запреты
В украинских народных обычаях сохранилось немало обрядов, которые выполнялись на Пасхальной неделе. Народные традиции Пасхальных праздников также имеют запрет на тяжелый труд. Период Пасхи в дохристианское время был связан с наступлением весны, посевными работами и будущим урожаем.
Поэтому в народе в первые три дня праздники не работали, а развлекались, пели пасхальные песни и ходили в гости друг к другу. На третий день Пасхи в некоторых регионах Украины совершали "проводы праздника", и уже можно было работать.
В народе говорили: "Не каждый день Пасха" и "Шить-белить, а завтра – Пасха", что означает тщательную предварительную подготовку к празднику. Согласно обычаям, после Пасхи нельзя:
работать на земле и сажать огороды;
убирать, стирать и гладить;
шить, вышивать и прясть;
готовить еду на сам праздник Пасхи;
переедать или напиваться, ибо "Бог накажет";
поститься, поскольку пост был подготовкой к великому празднику;
грустить и быть наедине – поскольку "на Пасху даже маленькая птичка радуется";
обижаться и желать другим зла – нужно здороваться даже с врагами;
тосковать по умершим.
Считается, что нельзя даже брать в руки ножницы в эти дни. Даже ногти стричь считалось нехорошим действием.
Еще с языческих времен сохранились предания, что на Пасху солнце играет – переливается разными красками. Считалось, что увидеть, как солнце танцует, мог только праведный человек.
Славяне-язычники поклонялись солнцу, это день весеннего обновления и радости. Христиане верили, что вся природа радуется великому празднику Воскресения Христа, поэтому под строгим запретом была работа вплоть до трех дней праздника.