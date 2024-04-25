Де в Україні знадобляться парасольки: прогноз погоди на 26 квітня

Дощі переважатимуть у центральних регіонах України, також у Сумській і Харківській областях

Фото: Укргідрометцентр/погода на 26 квітня

В Україні 26 квітня очікуються дощі з грозами. Як повідомляє Наталка Діденко, пʼятниця буде дощовою, місцями з грозами. Менша ймовірність дощів завтра у східних областях, на півдні – місцями. Температура повітря найвища, як влітку, буде на сході, +25+28 градусів. У західних областях +12+18 градусів. У південній частині +19+25 градусів. У центральних областях +18+24, на Вінниччині найхолодніше – +14 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра періодично дощ, можлива гроза. Але й прояснення будуть. Протягом дня в столиці очікується +12+14 градусів.

Погода у Львові

У Львові слабкий дощ. Хмарність з проясненнями. Температура повітря вночі +4+6, вдень тепліше – +14+16 градусів.

Погода в інших містах України

У Дніпрі сильні дощі з грозами. Температура повітря вночі +11+13, вдень +20+22 градуси.

В Одесі хмарність, місцями з проясненнями. Передбачається дощ. Температура повітря вночі +10+12, вдень +16+18 градусів.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про можливі брудні дощі через піски Сахари, що досягли України. Такі дощі спостерігалися у Вінницькій області. Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці та з п'ятниці на суботу відступить на схід й атмосфера очиститься.