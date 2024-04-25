Где в Украине понадобятся зонтики: прогноз погоды на 26 апреля

Дожди будут преобладать в центральных регионах Украины, а также в Сумской и Харьковской областях

Фото: Укргидрометцентр/погода на 26 апреля

В Украине 26 апреля ожидается дождь с грозами. Как сообщает Наталья Диденко, пятница будет дождливой, местами с грозами. Меньшая вероятность дождей завтра в восточных областях, на юге – местами. Температура воздуха самая высокая, как летом, будет на востоке +25+28 градусов. В западных областях +12+18 градусов. В южной части +19+25 градусов. В центральных областях +18+24, в Винницкой области холоднее всего – +14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра периодически дождь, возможна гроза. Но и прояснения будут. В течение дня в столице ожидается +12+14 градусов.

Погода во Львове

Во Львове кратковременный дождь. Облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью +4+6, днем теплее – +14+16 градусов.

Погода в других городах Украины

В Днепре сильные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +11+13, днем +20+22 градуса.

В Одессе облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха ночью +10+12, днем +16+18 градусов.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о возможных грязных дождях из-за песков Сахары, достигших Украины. Подобные дожди наблюдались в Винницкой области. Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы, а с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.