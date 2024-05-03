Коли будуть заморозки: синоптики оновили прогноз на великодні вихідні, 4-5 травня

У суботу стане трохи холодніше, а на Великдень очікуються дощі

Фото: Укргідрометцентр / погода на Великдень - 5 травня 2024 року

4 травня опадів в Україні не передбачається. Як повідомляє Наталка Діденко, субота в Україні організує повсюди суху сонячну погоду. Хоча точніше, це антициклон Sven забезпечить і сонце, і ясне небо.

Вітер буде північно-східний та східний, помірний. У південній частині України можливі штормові пориви — до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у комфортних межах +14...+19 градусів. У західних областях буде найтепліше завтра, +18...+22 градуси, на Закарпатті — до +25 градусів.

На Великдень місцями дощі ймовірні на заході та півночі України, на решті території буде без опадів. У великодню ніч скрізь сухо та холоднувато, +4...+8 градусів, а на сході +2...+5 градусів. Хто піде на нічну великодню службу, мусить одягнутися тепліше. А протягом 5 травня +18...+24 градуси.

Погода в Києві

У Києві 4 травня сухо, сонячно й свіженько, +14...+16 градусів. В неділю ймовірний дощ. Але температура повітря трохи підвищиться — до +19...+21 градуса.

Погода у Львові

У Львові в суботу сонячно й невелика хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі +7...+9, вдень тепліше +23...+25 градусів. На Великдень очікується дощ, можливі грози. Температура повітря вночі +10...+12, вдень +22...+24 градуси.

Погода в інших містах України

У Дніпрі 4 травня переважно сонячно. Температура повітря знизиться до +17...+19 градусів. У неділю опади малоімовірні, температура повітря вночі +4...+6, вдень +18...+20 градусів.

В Одесі в суботу та неділю буде однаково сухо та сонячно. Але можлива й хмарність. Температура повітря вночі +10, вдень +20 градусів.

У Великодній тиждень очікується похолодання. Зниження температури передбачається у всіх регіонах України. В деяких можливі й заморозки. Синоптик прогнозує, що 5 травня на Україну пошириться холодна повітряна маса з Баренцевого моря, тому температура знизиться на 5–7 градусів.