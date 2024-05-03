Когда будут заморозки: синоптики обновили прогноз на пасхальные выходные, 4-5 мая

В субботу станет немного холоднее, а на Пасху ожидаются дожди

Фото: Укргидрометцентр / погода на Пасху - 5 мая 2024 года

4 мая осадков в Украине не предполагается. Как сообщает Наталья Диденко, суббота в Украине организует повсюду сухую солнечную погоду. Хотя точнее, это антициклон Sven обеспечит и солнце, и ясное небо.

Ветер будет северо-восточным и восточным, умеренным. В южной части Украины возможны штормовые порывы — до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +14...+19 градусов, в западных областях будет теплее всего завтра, +18...+22 градуса, в Закарпатье — до +25 градусов.

На Пасху местами дожди возможны на западе и севере Украины, на остальной территории будет без осадков. В пасхальную ночь везде сухо и холодновато, +4...+8 градусов, а на востоке +2...+5 градусов. Кто пойдет на ночную пасхальную службу, должен одеться потеплее. А в течение 5 мая +18...+24 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве 4 мая сухо, солнечно и свежо, +14...+16 градусов. В воскресенье возможен дождь. Но температура воздуха немного повысится — до +19...+21 градуса.

Погода во Львове

Во Львове в субботу облачно с прояснениями. Осадков не предполагается. Температура воздуха ночью +7...+9, днем теплее +23...+25 градусов. На Пасху ожидается дождь, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +22...+24 градуса.

Погода в других городах Украины

В Днепре 4 мая преимущественно солнечно. Температура воздуха снизится до +17...+19 градусов. В воскресенье осадки маловероятны, температура воздуха ночью +4...+6, днем +18...+20 градусов.

В Одессе в субботу и воскресенье будет одинаково сухо и солнечно. Но возможна и облачность. Температура воздуха ночью +10, днем +20 градусов.

В Пасхальную неделю ожидается похолодание. Снижение температуры предполагается во всех регионах Украины. В некоторых возможны и заморозки. Синоптик прогнозирует, что 5 мая на Украину распространится холодная воздушная масса с Баренцева моря, поэтому температура снизится на 5–7 градусов.