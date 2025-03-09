Песах 2025: дата єврейського свята цього року і головні традиції

Що означає Песах та як юдеї відзначають це свято

Єврейський Песах / Фото: Depositphotos

Свято Песах часто називають єврейським Великоднем. Але це помилково. Євреї у Песах святкують вихід ізраїльтян з Єгипетського рабства. Відзначається Песах завжди в середині місяця Нісана за єврейським календарем.

Свято триває 7 днів в Ізраїлі, а діаспора святкує 8 днів. За переказами, події розп’яття та воскресіння Ісуса Христа збіглися з періодом святкування в Ізраїлі свята Песах. Своє свято ізраїльський народ відзначає вже більш як 3000 років.

Якого числа єврейська Пасха у 2025 році

У 2025 році єврейське центральне свято Песах розпочинається увечері 12 квітня, а закінчується у ніч з 19 на 20 квітня. Дата Песаху завжди випадає поруч із християнською Пасхою, а іноді й збігається.

Нагадаємо, цього року Великдень відзначатиметься 20 квітня. Дата є винятковою, оскільки католицький Великдень і християнський цього року припадають на одну дату.

Як святкують Песах

Перший день Песаху має особливе місце у традиціях святкування. Увечері першого дня відбувається вечеря, що має назву седер-песах. Вечеря проходить за регламентованими правилами, важливо дотримуватися всіх традиційних елементів. Кожна страва на столі має своє значення.

Також під час вечері в родині переповідають історію виходу ізраїльтян з Єгипту. Біблійна оповідь про звільнення євреїв від рабства фактично становить історію заснування єврейського народу, як свідомої нації. Тому це свято є таким важливим.

Традиції святкування Песаху мають декілька суворих заборон, яких обов'язково усі дотримуються, а також низку обов’язкових настанов, що мусять виконати всі.

Хліб на Песах / Фото: Pixabay / Javaistan

Які продукти можна і не можна їсти на Песах

До суворих заборон належить хамец. Це слово означає продукти, що пройшли процес бродіння, тобто пиво, тісто на заквасці, будь-які вироби з дріжджів. Хамец не тільки не можна їсти, але й використовувати будь-як. Він має бути обов’язково спалений або знищений в інший спосіб.

Тому під час випікання хліба євреї дуже ретельно дотримуються технології, щоб тісто не забродило. Той, хто порушить цю заповідь Тори, за віруваннями євреїв, буде покараний, його душа буде виключена з єврейської громади.

А до обов’язкових страв належить маца – прісний хліб. За переказами, коли євреї виходили з Єгипту, то не мали справжнього хліба і встигли приготувати лише прісні хлібці з тіста, яке не зійшло. З’їсти хоча б шматочок маци у Песах – заповідь Тори, кожен єврей має її виконати.

Також є традиція їсти м’ясо ягняти. Такий обряд пов’язаний з біблійною оповіддю про те, як євреї позначили свої будинки кров’ю ягнят і так врятували своїх немовлят. Бог послав страшну кару на єгиптян, уночі померли всі немовлята в Єгипті, але смерть обминула позначені кров’ю ягняти будинки.