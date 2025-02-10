Рамадан 2025: дата початку та закінчення, традиції посту у мусульман

Рамадан 2025 / Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

Рамадан – це місяць обов’язкового посту в ісламі. Мусульмани ще називають його священним місяцем ісламу.

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Коли починається і закінчується Рамадан 2025

Цього року рамадан розпочнеться ввечері 28 лютого, а закінчиться в суботу 29 березня. Рамадан завжди триває 30 календарних днів. Мусульмани постяться у сонячні години, тобто від світанку й до темного вечора.

Що таке Рамадан

Для мусульман Рамадан – найважливіший період цілого року. Рамадан вважається одним зі стовпів ісламу. Під час Рамадану мусульманам заборонено їсти, пити й мати статеві відносини у світлий час доби. Мусульмани вірять, що саме в Рамадан Бог надіслав Мохаммеду перші одкровення Корану.

Духовний сенс Рамадану полягає у формуванні у вірян вдячності Богу за їжу, питво та інші дари життя. Мусульмани намагаються бути особливо щедрими, допомагати іншим і годувати бідняків. Ідея Рамадану полягає в тому, що пізнання відчуття голоду змушує людину бути чуйнішою до інших.

В цей період мусульмани, крім обов’язкових, здійснюють ще й нічні молитви. Також вони дуже стежать за поведінкою та мовою, адже слід утримуватися від сварок та поганих вчинків.

Головний піст в ісламі: традиції мусульман на Рамадан

Традиції посту в мусульман / Фото: Pexels

У період посту мусульмани їдять лише двічі на день – вечеря та сніданок у темний час доби. Окрім заборони їсти та пити, є ще кілька заборон: жувати жуйку, курити, лаятися, вступати в статеву близькість. Однією з неочікуваних заборон є заборона на вживання ліків. Заборонено також сваритися.

Особливо важливими є останні десять днів Рамадану. Саме в цей період настає ніч приречення. В Ісламі це саме та ніч, коли Коран почав сходження на землю.

Рамадан закінчується великим мусульманським святом – Ід уль-фітр, або Рамазан-байрам, тобто свято розговіння. Свято розпочинається із заходом сонця в останній день Рамадану і триває два дні. Після молитви мусульмани влаштовують велику святкову вечерю і пригощають не лише родичів, але й усіх знайомих.