Рамадан 2025: дата початку та закінчення, традиції посту у мусульман
Рамадан – це місяць обов’язкового посту в ісламі. Мусульмани ще називають його священним місяцем ісламу.
Коли починається і закінчується Рамадан 2025
Цього року рамадан розпочнеться ввечері 28 лютого, а закінчиться в суботу 29 березня. Рамадан завжди триває 30 календарних днів. Мусульмани постяться у сонячні години, тобто від світанку й до темного вечора.
Що таке Рамадан
Для мусульман Рамадан – найважливіший період цілого року. Рамадан вважається одним зі стовпів ісламу. Під час Рамадану мусульманам заборонено їсти, пити й мати статеві відносини у світлий час доби. Мусульмани вірять, що саме в Рамадан Бог надіслав Мохаммеду перші одкровення Корану.
Духовний сенс Рамадану полягає у формуванні у вірян вдячності Богу за їжу, питво та інші дари життя. Мусульмани намагаються бути особливо щедрими, допомагати іншим і годувати бідняків. Ідея Рамадану полягає в тому, що пізнання відчуття голоду змушує людину бути чуйнішою до інших.
В цей період мусульмани, крім обов’язкових, здійснюють ще й нічні молитви. Також вони дуже стежать за поведінкою та мовою, адже слід утримуватися від сварок та поганих вчинків.
Головний піст в ісламі: традиції мусульман на Рамадан
У період посту мусульмани їдять лише двічі на день – вечеря та сніданок у темний час доби. Окрім заборони їсти та пити, є ще кілька заборон: жувати жуйку, курити, лаятися, вступати в статеву близькість. Однією з неочікуваних заборон є заборона на вживання ліків. Заборонено також сваритися.
Особливо важливими є останні десять днів Рамадану. Саме в цей період настає ніч приречення. В Ісламі це саме та ніч, коли Коран почав сходження на землю.
Рамадан закінчується великим мусульманським святом – Ід уль-фітр, або Рамазан-байрам, тобто свято розговіння. Свято розпочинається із заходом сонця в останній день Рамадану і триває два дні. Після молитви мусульмани влаштовують велику святкову вечерю і пригощають не лише родичів, але й усіх знайомих.