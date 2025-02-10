Рамадан 2025: дата начала и окончания, традиции поста у мусульман

Рамадан 2025 / Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

Рамадан – это месяц обязательного поста в исламе. Мусульмане еще называют его священным месяцем ислама.

Когда начинается и заканчивается Рамадан 2025

В этом году рамадан начнется вечером 28 февраля, а закончится в субботу 29 марта. Рамадан всегда длится 30 календарных дней. Мусульмане постятся в солнечные часы, то есть от рассвета и до темного вечера.

Что такое Рамадан

Для мусульман Рамадан – самый важный период целого года. Рамадан считается одним из столпов ислама. Во время Рамадана мусульманам запрещено есть, пить и иметь половые отношения в светлое время суток. Мусульмане верят, что именно в Рамадан Бог послал Мохаммеду первые откровения Корана.

Духовный смысл Рамадана заключается в формировании у верующих благодарности Богу за еду, питье и другие дары жизни. Мусульмане стараются быть особенно щедрыми, помогать другим и кормить бедняков. Идея Рамадана заключается в том, что познание ощущения голода заставляет человека быть более отзывчивым к другим.

В этот период мусульмане, помимо обязательных, совершают еще и ночные молитвы. Также они следят за поведением и языком, ведь следует воздерживаться от ругательств и плохих поступков.

Главный пост в исламе: традиции мусульман на Рамадан

Традиции поста у мусульман / Фото: Pexels

В период поста мусульмане едят всего дважды в день – ужин и завтрак в темное время суток. Кроме запрета есть и пить, существует еще несколько запретов: жевать жвачку, курить, ругаться, вступать в половую близость. Одним из неожиданных запретов является запрет на употребление лекарства. Запрещено также ссориться.

Особенно важны последние десять дней Рамадана. Именно в этот период наступает ночь обречения. В Исламе это та ночь, когда Коран начал восхождение на землю.

Рамадан заканчивается большим мусульманским праздником – Ид уль-фитр, или Рамазан-байрам, то есть праздник разговения. Праздник начинается с закатом в последний день Рамадана и длится два дня. После молитвы мусульмане устраивают большой праздничный ужин и угощают не только родственников, но и всех знакомых.