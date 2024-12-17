Привітання з Новим роком – як правильно вітати зі святами в Україні

З "наступаючим Новим роком" чи з "прийдешніми святами"? Як правильно і красиво привітати зі святами українською

Привітання з Новим роком - як правильно вітати зі святами / Фото: pexels

Чому вітати "з наступаючим Новим роком" неправильно

У новорічний період звідусіль можна почути: "З наступаючим Новим роком!". Здається, що фраза звучить красиво й ввічливо. Проте з погляду української мови вона є некоректною.

Головна проблема полягає у слові "наступаючий", яке є калькою з російської фрази "с наступающим". В українській мові слово "наступаючий" належить до активних дієприкметників, що не є притаманним літературному стилю. Тому використання цього слова вважається невиправданим в офіційному чи дружньому спілкуванні.

Вітання з Новим роком / Фото: pexels

На думку відомого мовознавця, професора Олександра Пономаріва, уживання фрази "з наступаючим" є відверто невдалим вибором. Він рекомендує звертати увагу на українські аналоги, що є більш природними та правильними.

Щоб уникнути мовного запозичення, краще звучить словосполучення "з прийдешнім святом", що підкреслює майбутній, очікуваний характер події без порушення граматики.

Чи правильно вітати "з прийдешнім Новим роком"

Коли йдеться про вітання у святковий період, фраза "з прийдешнім Новим роком" є вдалою й нормативною. Чому ж вона така доречна? Слово "прийдешній" означає "той, що настає; майбутній" і відповідає контексту новорічних привітань.

Використання цього варіанту демонструє культурне ставлення до мови й додає привітанням урочистості. Воно звучить щиро та налаштовує на позитивні емоції. Якщо хочете уникнути типових штампів, можна скористатися варіантами:

"Вітаю з прийдешнім Новим роком!"

"Нехай прийдешнє свято принесе вам радість і щастя!"

Вітання з прийдешніми святами / Фото: pexels

Такі формулювання передають дух свята та повагу до співрозмовника.

Красиві привітання з Новим роком

Щоб привітання звучали не лише офіційно, але й дружньо, варто звернути увагу на кілька порад:

Уникайте стандартних фраз. Наприклад, замість "Бажаю щастя та здоров'я" краще сказати: "Нехай Новий рік подарує теплі зустрічі, радість і натхнення для нових звершень!" Додавайте щось особисте. Якщо знаєте, чого хоче людина у Новому році, згадайте це у привітанні: "Нехай прийдешнє свято наблизить твою мрію про подорож до моря!" Не забудьте подякувати. У новорічних побажаннях доречно згадати важливі події, які об'єднали вас: "Цей рік був особливим завдяки твоїй підтримці. Нехай прийдешній рік стане ще щасливішим!" Створюйте атмосферу тепла. Чарівність свята передає інтонація ваших слів. Наприклад: "З прийдешнім Новим роком! Нехай дім наповнюється затишком, а серце – світлом і добром".

Вибираючи слова для новорічних побажань, не варто покладатися лише на шаблонні фрази. Саме щирість і коректність формулювань роблять ваші вітання справжнім подарунком для близьких, друзів чи колег. З прийдешнім святом та натхненням для нових звершень!