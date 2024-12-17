Поздравление с Новым годом – как правильно поздравлять с праздниками в Украине
Поздравление с Новым годом - как правильно поздравлять с праздниками / Фото: pexels
Содержание:
  1. Почему ппоздравлять "з наступаючим Новим роком" неправильно
  2. Правильно ли поздравлять "з прийдешнім Новим роком"
  3. Красивые поздравления с Новым годом

Почему ппоздравлять "з наступаючим Новим роком" неправильно

В новогодний период отовсюду можно услышать: "З наступаючим Новим роком!". Кажется, что фраза звучит красиво и вежливо. Однако с точки зрения украинского языка она некорректна.

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Главная проблема состоит в слове "наступаючий", которое является калькой из русской фразы "с наступающим". В украинском языке слово "наступаючий" относится к активным причастиям, не присущим литературному стилю. Поэтому использование этого слова считается неоправданным в официальном или дружеском общении.

Вітання з Новим роком / Фото: pexels
Поздравления с Новым годом / Фото: pexels

По мнению известного языковеда, профессора Александра Пономарива, употребление фразы "з наступаючим" является откровенно неудачным выбором. Он рекомендует обращать внимание на украинские аналоги, которые более естественны и правильны.

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Чтобы избежать языкового заимствования, лучше звучит словосочетание "з прийдешнім святом", что подчеркивает будущий, ожидаемый характер события без нарушения грамматики.

Правильно ли поздравлять "з прийдешнім Новим роком"

Когда речь идет о приветствии в праздничный период, фраза "з прийдешнім Новим роком" является удачной и нормативной. Почему же она так уместна? Слово "прийдешній" означает "наступающий; будущий" и соответствует контексту новогодних поздравлений.

Использование этого варианта демонстрирует культурное отношение к языку и придает поздравлениям торжества. Он звучит искренне и настраивает на положительные эмоции. Если хотите избежать типичных штампов, можно воспользоваться вариантами:

  • "Вітаю з прийдешнім Новим роком!"
  • "Нехай прийдешнє свято принесе вам радість і щастя!"
Вітання з прийдешніми святами / Фото: pexels
Поздравления с грядущими праздниками / Фото: pexels

Такие формулировки передают дух праздника и уважение к собеседнику.

Красивые поздравления с Новым годом

Чтобы приветствия звучали не только официально, но и дружески, стоит обратить внимание на несколько советов:

  1. Избегайте стандартных фраз. К примеру, вместо "Бажаю щастя та здоров'я" лучше сказать: "Нехай Новий рік подарує теплі зустрічі, радість і натхнення для нових звершень!"
  2. Добавляйте что-то личное. Если знаете, чего хочет человек в Новом году, вспомните это в поздравлении: "Нехай прийдешнє свято наблизить твою мрію про подорож до моря!"
  3. Не забудьте поблагодарить. В новогодних пожеланиях уместно вспомнить важные события, которые объединили вас: "Цей рік був особливим завдяки твоїй підтримці. Нехай прийдешній рік стане ще щасливішим!"
  4. Создавайте атмосферу тепла. Очарование праздника передает интонация ваших слов. Например: "З прийдешнім Новим роком! Нехай дім наповнюється затишком, а серце – світлом і добром".

Выбирая слова для новогодних пожеланий, не стоит полагаться только на шаблонные фразы. Именно искренность и корректность формулировок делают ваше приветствие настоящим подарком для близких, друзей или коллег. С наступающим праздником и вдохновением для новых свершений!

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