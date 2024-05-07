Справжні "американські гірки". Прогноз погоди до кінця тижня 7-12 травня

Погода дивуватиме і грозами з дощами, і заморозками

Фото: meteoprog.com

Погода найближчого тижня буде нестійкою Очікуються і дощі з грозами, й похолодання із заморозками, а також коливаннями атмосферного тиску.

Таку різноманітність забезпечить балтійський циклон і його атмосферні фронти. Як повідомляє метеоролог, кандидат географічних наук, Ігор Кібальчич, у середині тижня очікується вторгнення арктичної повітряної маси, внаслідок чого температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах, особливо у північних, центральних та східних областях. Тут вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі 0+4 градуси.

Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні.

У понеділок , 6 травня, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15–20 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +20+25 градусів.

, 6 травня, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру до 15–20 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +20+25 градусів. У вівторок , 7 травня, вночі у західних та північних областях, вдень у більшості регіонів України, за винятком південного сходу пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали 15–20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +8+13°С, вдень +20+26 градусів, у північно-західних областях +13+18°С.

, 7 травня, вночі у західних та північних областях, вдень у більшості регіонів України, за винятком південного сходу пройдуть дощі з грозами, подекуди сильні зливи, град та шквали 15–20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +8+13°С, вдень +20+26 градусів, у північно-західних областях +13+18°С. У середу , 8 травня, у центральних, південних та східних областях, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози. У північних та північно-західних областях без опадів. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря вночі у Поліссі та північних областях +1+6°С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки до -3 градусів; у решті регіонів +7+12°С. Вдень максимальна температура становитиме +13+18°С, у Карпатах +5+10 градусів.

, 8 травня, у центральних, південних та східних областях, а також у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі, місцями грози. У північних та північно-західних областях без опадів. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря вночі у Поліссі та північних областях +1+6°С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки до -3 градусів; у решті регіонів +7+12°С. Вдень максимальна температура становитиме +13+18°С, у Карпатах +5+10 градусів. У четвер , 9 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Криму та Карпатах пройдуть дощі, у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, у південній частині та Криму вдень окремі пориви, 15–17 м/с. Температура повітря вночі +5+10°С, у північній половині +1+6°С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°С. Вдень в Україні +10+17°С.

, 9 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Криму та Карпатах пройдуть дощі, у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, у південній частині та Криму вдень окремі пориви, 15–17 м/с. Температура повітря вночі +5+10°С, у північній половині +1+6°С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°С. Вдень в Україні +10+17°С. У п'ятницю , 10 травня, очікується малохмарна погода без опадів у всій країні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, у північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°С. Вдень повітря прогріється до +13+18°С.

, 10 травня, очікується малохмарна погода без опадів у всій країні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, у північних, центральних та східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°С. Вдень повітря прогріється до +13+18°С. У суботу , 11 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Карпатах та Криму пройдуть вдень короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +4+9°С, вдень +17+22°С.

, 11 травня, в Україні переважно без опадів, лише у Карпатах та Криму пройдуть вдень короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі +4+9°С, вдень +17+22°С. У неділю, 12 травня, у Криму та Карпатах очікуються невеликі дощі з грозами, в решті регіонів країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у південних областях північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +7+12°С, вдень +19+24°С.

Матеріал створено за інформацією meteoprog.com