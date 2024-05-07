Настоящие "американские горки". Прогноз погоды на неделю 6-12 мая

Погода будет удивлять и грозами с дождями, и заморозками

Фото: meteoprog.com

Погода в ближайшую неделю будет неустойчивой. Ожидаются и дожди с грозами, и похолодание с заморозками, а также колебаниями атмосферного давления.

Такое разнообразие обеспечит балтийский циклон и его атмосферные фронты. Как сообщает метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, в середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы, в результате чего температура воздуха существенно снизится во всех регионах, особенно в северных, центральных и восточных областях. Здесь ночью и утром будут заморозки не только на земле, но местами также в воздухе 0+4 градуса.

Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только по выходным.

В понедельник , 6 мая, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдут дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+12, днем +20+25 градусов.

, 6 мая, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдут дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+12, днем +20+25 градусов. Во вторник , 7 мая, ночью в западных и северных областях, днем в большинстве регионов Украины, за исключением юго-востока пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы 15–20 м/с. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +20+26°С, в северо-западных областях +13+18°С.

, 7 мая, ночью в западных и северных областях, днем в большинстве регионов Украины, за исключением юго-востока пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы 15–20 м/с. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +20+26°С, в северо-западных областях +13+18°С. В среду , 8 мая, в центральных, южных и восточных областях, а также в Карпатах и Закарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В северных и северо-западных областях без осадков. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Полесье и северных областях +1+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов; в остальных регионах +7+12°С. Днем максимальная температура будет +13+18°С, в Карпатах +5+10 градусов.

, 8 мая, в центральных, южных и восточных областях, а также в Карпатах и Закарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В северных и северо-западных областях без осадков. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Полесье и северных областях +1+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов; в остальных регионах +7+12°С. Днем максимальная температура будет +13+18°С, в Карпатах +5+10 градусов. В четверг , 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и в Карпатах пройдут дожди, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и Крыму днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°С, в северной половине +1+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°С. Днем в Украине +10+17°С.

, 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и в Карпатах пройдут дожди, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и Крыму днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°С, в северной половине +1+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°С. Днем в Украине +10+17°С. В пятницу , 10 мая, ожидается облачная погода без осадков по всей стране. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°С. Днем воздух прогреется до +13+18°С.

, 10 мая, ожидается облачная погода без осадков по всей стране. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°С. Днем воздух прогреется до +13+18°С. В субботу , 11 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Карпатах и Крыму пройдут днем кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +17+22°С.

, 11 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Карпатах и Крыму пройдут днем кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +17+22°С. В воскресенье, 12 мая, в Крыму и Карпатах ожидаются небольшие дожди с грозами, в остальных регионах страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных областях северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +19+24°С.

Материал создан по информации meteoprog.com