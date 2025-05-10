Усе про 10 травня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

Сьогодні у народі відзначають день Семена Зільника

10 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 10 травня

За новим церковним календарем 10 травня в Україні церква відзначає апостола Симона Зилота, святителя Симона Києво-Печерського, мучеників Алфія, Філадельфа, Кипріана, Онисима, Еразма; мученика Ісихія Антіохійського, преподобної Ісидори та блаженної Таїсії Єгипетської; Києво-Братської ікони Божої Матері.

Симон Зилот (Кананіт) — один з 12 апостолів Ісуса Христа. Про нього відомо небагато: точна дата та місце смерті викликають суперечки, так само як і місце його поховання. Апостол Симон згадується у Євангелії від Марка та від Луки. Точно відомо, що Симон відрізнявся ревністю служби своєму вчителю.

Святитель Симон Печерський жив у XII столітті й прийняв постриг у ченці у Києво-Печерському монастирі. Був висвячений на єпископа. Святитель написав кілька релігійних творів. Мощі святого зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святий Онисим та брати Алфій, Філадельф, Кипріан разом з іншими 15 мучениками постраждали за віру Христову в III столітті. Всі разом вони походили з Італії й були страчені як християни за наказом імператора Декія.

Святий мученик Ісихій Антіохійський займав високу посаду у палаці римського імператора Максиміана. Коли імператор видав указ всіх християн звільнити зі служби, Ісихій був переведений до жіночої прислуги. Максиміан пробував переконати свого радника, вказуючи йому на принизливу посаду, що він тепер займає. Але за відмову відректися від Христа імператор наказав втопити Ісихія.

Преподобна Ісидора була черницею Тавенійського монастиря у Єгипті у IV столітті.

Свята Таїсія жила у Єгипті у V столітті. Вона відзначилася своєю любов’ю та турботою до навколишніх, а також допомогою ченцям. У своєму будинку Таїсія надавала їм притулок.

Іменини та день ангела 10 травня

За новоюліанським календарем 10 травня в Україні слід привітати Таїсію та Семена.

Ім'я Таїсія має єгипетське коріння, воно означає "присвячена Ісіді". Ісіда – єгипетська богиня, що вважається ідеалом жіночності.

має єгипетське коріння, воно означає "присвячена Ісіді". Ісіда – єгипетська богиня, що вважається ідеалом жіночності. Семен походить з давньоєврейської мови й перекладається як "почутий Богом".

Який день ангела 10 травня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети

Симона Зилота в народі називали Семеном Зільником. Цього дня збирали лікувальні трави. Особливо важливим такий день вважався для знахарів. Трави, зібрані цього дня, так і називали – Семенове зіло. Люди вірили, що Семен дає цілющу силу травам у цей день.

Важливо було назбирати трав та приготувати зілля ще до заходу сонця. Збирання зілля – особливий обряд, його супроводжували такою приказкою:

"Мати Божа ходила, зілля родила, відром поливала – нам на поміч давала".

Цього дня коровам давали їсти жовті трави та квітки. Це вважалося добрим для майбутніх молочних продуктів. А масло, що збирали з сьогоднішнього молока, тримали як лікувальне, – його давали дітям, щоб були здорові.

У народі є така прикмета: якщо на Симона Зилота видно хмари, то слід повикидати з хати коцюбу, лопату й помело, тоді будинок буде захищений від грому.

Часто збирання зілля супроводжувалося жіночим гулянням. Жінки зрання збиралися в одній хаті, надягали чисті гарні сорочки й готували разом смачний обід. Тоді несли їжу у ліс і там після збирання трав сідали за святковий обід.

У деяких регіонах ці дівочі гуляння супроводжувалися ще й купаннями. Це залежало від наявності водойм.

Прикмети 10 травня (Фото: Pixabay)

Що не можна робити 10 травня

У народне свято Семена Зільника не можна:

сваритися й ображатися;

байдикувати;

пліткувати й лихословити;

не слухатися старших;

обманювати.

У народі вірили, що обов’язково потрібно брати участь у святкових обрядах й збирати зілля. Це допоможе вберегти родину від хвороб.