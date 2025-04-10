Усе про 11 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 11 квітня
За новоюліанським календарем 11 квітня церква в Україні вшановує священномученика Антипу, мучеників Прокеса і Мартиніана, преподобного Іоана – учня преподобного Георгія Декаполіта.
Священномученик Антипа Пергамський був учнем Іоанна Богослова, згадується, як апостол із 70. За проповідування віри Христової Антипа кинули у розпечену залізну статую бика у храмі Артеміди, так він загинув мученицькою смертю. Антипа вважається покровителем стоматологів та помічником у разі зубного болю.
Святі Прокес та Мартиніан були стражами в римській темниці, де утримували християн. Коли до темниці потрапив святий апостол Петро, під впливом його проповідей Мартиніан та Прокес теж увірували у Христа. Тоді вони відпустили святого Петра, але самі прийняли мученицьку смерть, коли начальник в’язниці довідався про це.
Преподобний Іоан був учнем Григорія Декаполіта, разом зі своїм учителем протистояв іконоборству у IX столітті в Константинополі.
Іменини та день ангела 11 квітня
За новим церковним календарем 11 квітня в Україні свої іменини святкують Мартин, Мартиніан та Іван.
Мартин походить від грецького бога війни Марса. А від нього походить також ім’я Мартиніан.
Іван має давньоєврейське походження і трактується як "милість Божа".
Міжнародні свята у цей день
Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів встановлений 11 квітня на честь повстання в’язнів у концтаборі Бухенвальд у 1945 році. Коли фашисти почали тікати, очікуючи прихід американських військ, в концтаборі лишилося небагато охорони. Тоді ув’язнені організували й здійснили заколот для свого звільнення. День також вшановує загиблих в’язнів концтаборів часів Другої світової війни.
Народні традиції та прикмети
У народі вважали: якщо цього дня ще не прилетіли ластівки, то літо буде холодним. Збереглося ще кілька прикмет:
якщо ніч зоряна – врожай буде багатим;
суха погода — до поганого врожаю зерна;
дощ віщує хороший ріст зернових та фруктів.
Особливого значення надавали березовому соку. Зціджений цього дня сік вважали цілющим.
Що не можна робити 11 квітня
Оскільки 11 квітня триває піст, заборонено:
пити алкогольні напої;
сваритися та лаятися;
їсти м’ясо, яйця та молочні продукти;
влаштовувати весілля;
голосно розважатися.
Не слід також ображатися в цей день або ж самому ображати когось.