Усе про 11 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 11 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 11 квітня

За новоюліанським календарем 11 квітня церква в Україні вшановує священномученика Антипу, мучеників Прокеса і Мартиніана, преподобного Іоана – учня преподобного Георгія Декаполіта.

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Священномученик Антипа Пергамський був учнем Іоанна Богослова, згадується, як апостол із 70. За проповідування віри Христової Антипа кинули у розпечену залізну статую бика у храмі Артеміди, так він загинув мученицькою смертю. Антипа вважається покровителем стоматологів та помічником у разі зубного болю.

Святі Прокес та Мартиніан були стражами в римській темниці, де утримували християн. Коли до темниці потрапив святий апостол Петро, під впливом його проповідей Мартиніан та Прокес теж увірували у Христа. Тоді вони відпустили святого Петра, але самі прийняли мученицьку смерть, коли начальник в’язниці довідався про це.

Преподобний Іоан був учнем Григорія Декаполіта, разом зі своїм учителем протистояв іконоборству у IX столітті в Константинополі.

Іменини та день ангела 11 квітня

За новим церковним календарем 11 квітня в Україні свої іменини святкують Мартин, Мартиніан та Іван.

Який день ангела 11 квітня (Фото: Pixabay)

Мартин походить від грецького бога війни Марса. А від нього походить також ім’я Мартиніан.

Іван має давньоєврейське походження і трактується як "милість Божа".

Міжнародні свята у цей день

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів встановлений 11 квітня на честь повстання в’язнів у концтаборі Бухенвальд у 1945 році. Коли фашисти почали тікати, очікуючи прихід американських військ, в концтаборі лишилося небагато охорони. Тоді ув’язнені організували й здійснили заколот для свого звільнення. День також вшановує загиблих в’язнів концтаборів часів Другої світової війни.

Народні традиції та прикмети

У народі вважали: якщо цього дня ще не прилетіли ластівки, то літо буде холодним. Збереглося ще кілька прикмет:

якщо ніч зоряна – врожай буде багатим;

суха погода — до поганого врожаю зерна;

дощ віщує хороший ріст зернових та фруктів.

Особливого значення надавали березовому соку. Зціджений цього дня сік вважали цілющим.

Прикмети 11 квітня (Фото: Pixabay)

Що не можна робити 11 квітня

Оскільки 11 квітня триває піст, заборонено:

пити алкогольні напої;

сваритися та лаятися;

їсти м’ясо, яйця та молочні продукти;

влаштовувати весілля;

голосно розважатися.

Не слід також ображатися в цей день або ж самому ображати когось.