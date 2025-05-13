14 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

14 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 14 травня

На 14 травня цього року випадає церковне свято Переполовення П'ятдесятниці. Також за новим церковним календарем церква в Україні вшановує мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського; мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта; святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського.

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Переполовення — половина П'ятдесятниці, свято між Великоднем та Зішестям Святого Духа. Відзначається на 25-й день після Пасхи. Свято також вшановує прихід Ісуса Христа у храм для навчання у єврейське свято Кущів. Це свято присвячено перебуванню юдеїв у кущах, тобто наметах, під час їх шляху через пустелю.

Святий мученик Ісидор був християнином у III столітті, походив з Александрії. Він був завербований до війська імператора. Але воїнам заборонялося вірувати в інших, окрім язичницьких богів, тому Ісидор був підданий мукам та усічений мечем.

Святитель Микита був ченцем Києво-Печерського монастиря. Згодом був поставлений керувати паствою у Новгороді. Єпископ відзначився своїм даром чудотворення. Помер святитель 1108 року. Мощі його зберігаються у Софійському соборі Великого Новгорода.

Святий Максим був християнином у III столітті. Був убитий язичниками.

Святий Леонтій Лев жив у XII столітті й прийняв чернецтво у монастирі на острові Патмос. Був висвячений на ієромонаха, пізніше призначений настоятелем монастиря. Зайняв престол патріарха Єрусалимського. Завершив життя у Константинополі.

Іменини та день ангела 14 травня

День ангела / LIGA.net

За новоюліанським календарем 14 травня іменини святкують Максим та Микита.

Микита — ім’я давньогрецького походження, що трактується як "переможець".

— ім’я давньогрецького походження, що трактується як "переможець". Максим — походить з латинської мови й перекладається як "найвеличніший".

Народні традиції та прикмети

У народному календарі на 14 травня цього року випадає Рахманський Великдень, або ж Слов’янський Великдень, Суха, Переплавна середа. Це свято, що має дуже давні слов’янські дохристиянські традиції й завжди випадає у середу, на 25-й день після Великодня.

Серед прикмет цього дня збереглися такі:

якщо захід сонця безхмарний, то літо буде спекотним;

якщо мурахи метушаться, то скоро прийдуть дощі;

погожий день обіцяє багатий урожай хліба.

14 травня / Рахманський Великдень (Фото: Pixabay)

Що не можна робити 14 травня

У Рахманський Великдень не можна працювати. В народі це вважалося гріхом. Також цього дня слід зберігати тишу і спокій, не можна сваритися, сперечатися та лихословити.

Середа – традиційно пісний день для християн, тому вірянам рекомендують утримуватися від їжі тваринного походження.