14 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято сьогодні, 14 травня
На 14 травня цього року випадає церковне свято Переполовення П'ятдесятниці. Також за новим церковним календарем церква в Україні вшановує мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського; мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта; святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського.
Переполовення — половина П'ятдесятниці, свято між Великоднем та Зішестям Святого Духа. Відзначається на 25-й день після Пасхи. Свято також вшановує прихід Ісуса Христа у храм для навчання у єврейське свято Кущів. Це свято присвячено перебуванню юдеїв у кущах, тобто наметах, під час їх шляху через пустелю.
Святий мученик Ісидор був християнином у III столітті, походив з Александрії. Він був завербований до війська імператора. Але воїнам заборонялося вірувати в інших, окрім язичницьких богів, тому Ісидор був підданий мукам та усічений мечем.
Святитель Микита був ченцем Києво-Печерського монастиря. Згодом був поставлений керувати паствою у Новгороді. Єпископ відзначився своїм даром чудотворення. Помер святитель 1108 року. Мощі його зберігаються у Софійському соборі Великого Новгорода.
Святий Максим був християнином у III столітті. Був убитий язичниками.
Святий Леонтій Лев жив у XII столітті й прийняв чернецтво у монастирі на острові Патмос. Був висвячений на ієромонаха, пізніше призначений настоятелем монастиря. Зайняв престол патріарха Єрусалимського. Завершив життя у Константинополі.
Іменини та день ангела 14 травня
За новоюліанським календарем 14 травня іменини святкують Максим та Микита.
- Микита — ім’я давньогрецького походження, що трактується як "переможець".
- Максим — походить з латинської мови й перекладається як "найвеличніший".
Народні традиції та прикмети
У народному календарі на 14 травня цього року випадає Рахманський Великдень, або ж Слов’янський Великдень, Суха, Переплавна середа. Це свято, що має дуже давні слов’янські дохристиянські традиції й завжди випадає у середу, на 25-й день після Великодня.
Серед прикмет цього дня збереглися такі:
якщо захід сонця безхмарний, то літо буде спекотним;
якщо мурахи метушаться, то скоро прийдуть дощі;
погожий день обіцяє багатий урожай хліба.
Що не можна робити 14 травня
У Рахманський Великдень не можна працювати. В народі це вважалося гріхом. Також цього дня слід зберігати тишу і спокій, не можна сваритися, сперечатися та лихословити.
Середа – традиційно пісний день для християн, тому вірянам рекомендують утримуватися від їжі тваринного походження.