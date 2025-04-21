Усе про 22 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Свято 22 квітня (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 22 квітня
  2. Іменини та день ангела 22 квітня
  3. Народні традиції й прикмети
  4. Що не можна робити 22 квітня

Яке церковне свято завтра, 22 квітня

За новоюліанським календарем 22 квітня церква в Україні відзначає день апостолів Нафанаїла, Луки та Климента; преподобного Федора Сикеота, преподобного Віталія та Іверської ікони Божої Матері.

Іверська ікона зображує Богоматір з немовлям Ісусом. Ікона славиться своєю чудотворною силою. Оригінал ікони знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон, в Греції.

Нафанаїл, Лука та Климент були апостолами з 70. Це ті учні віри Христової, що вчилися у 12 апостолів Ісуса Христа. Святі проповідували у різних містах та країнах, поширюючи християнство. Апостол Лука був вірним послідовника святого Павла. Святий Лука написав Євангеліє, а також перші ікони Діви Марії.

Усе про 22 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Іверська ікона Богородиці з Іверського монастиря (Фото: Вікіпедія)

Преподобний Феодор Сикеот народився у VI столітті у Малій Азії. З раннього віку хлопчик проявляв здібності до науки та до Слова Божого. Ще підлітком він пішов з дому, щоб вести усамітнене життя. Феодора висвятили у священника, коли йому було 17 років. До Феодора тягнулися за порадами люди, що шукали спасіння. Преподобного почали вважати святим ще за його життя. Був призначений єпископом Анастасіуполя. Святий помер у 613 році.

Преподобний Віталій — чернець, який жив у Александрії й таємно молився за спасіння душ усіх блудниць міста. За його молитвами багато з них змінювали свої життя, деякі йшли в черниці у монастирі.

Іменини та день ангела 22 квітня

За новим церковним календарем 22 квітня іменини святкують Лука, Климент, Федір та Віталій.

  • Лука з латинської мови трактується як "світла людина".
  • Ім'я Климент прийшло з Стародавнього Риму й означає "лагідний" або "милостивий".
  • Федір походить з грецької мови й означає "Божий дар" або ж "дарований Богом".
  • Віталій походить зі Стародавнього Риму й означає "той, що дарує життя".
Усе про 22 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 22 квітня (Фото: Pixabay)

Народні традиції й прикмети

За народними традиціями продовжується святкування Великодня. В народі на третій день робили "проводи" свята, вівторком завершувався період суворих заборон на роботу, проте веселі святкування продовжувалися впродовж Світлої седмиці. 

У Світлий вівторок вітають один одного, куштують паски та крашанки й співають гаївки. Пісні супроводжувалися танцями та обрядовими іграми. Серед прикмет цього дня:

  • гроза віщує багатий урожай цього року;

  • якщо бджоли відлітають далеко від вулика, то травень буде дуже теплим;

  • зоряна ніч обіцяє тепле погоже літо.

Хороший знак – побачити веселку цього дня. Це принесе успіх та добробут.

Усе про 22 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Традиції Світлого вівторка (Фото: Pixabay)

Що не можна робити 22 квітня

У Світлий вівторок ще не можна робити важку фізичну працю й поратися по дому. Також не можна:

  • сумувати й згадувати старі образи;

  • сваритися й лихословити;

  • відмовляти в допомозі або милостині.

У цей день не варто постити, адже триває свято. 

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