Усе про 22 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 22 квітня
За новоюліанським календарем 22 квітня церква в Україні відзначає день апостолів Нафанаїла, Луки та Климента; преподобного Федора Сикеота, преподобного Віталія та Іверської ікони Божої Матері.
Іверська ікона зображує Богоматір з немовлям Ісусом. Ікона славиться своєю чудотворною силою. Оригінал ікони знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон, в Греції.
Нафанаїл, Лука та Климент були апостолами з 70. Це ті учні віри Христової, що вчилися у 12 апостолів Ісуса Христа. Святі проповідували у різних містах та країнах, поширюючи християнство. Апостол Лука був вірним послідовника святого Павла. Святий Лука написав Євангеліє, а також перші ікони Діви Марії.
Преподобний Феодор Сикеот народився у VI столітті у Малій Азії. З раннього віку хлопчик проявляв здібності до науки та до Слова Божого. Ще підлітком він пішов з дому, щоб вести усамітнене життя. Феодора висвятили у священника, коли йому було 17 років. До Феодора тягнулися за порадами люди, що шукали спасіння. Преподобного почали вважати святим ще за його життя. Був призначений єпископом Анастасіуполя. Святий помер у 613 році.
Преподобний Віталій — чернець, який жив у Александрії й таємно молився за спасіння душ усіх блудниць міста. За його молитвами багато з них змінювали свої життя, деякі йшли в черниці у монастирі.
Іменини та день ангела 22 квітня
За новим церковним календарем 22 квітня іменини святкують Лука, Климент, Федір та Віталій.
- Лука з латинської мови трактується як "світла людина".
- Ім'я Климент прийшло з Стародавнього Риму й означає "лагідний" або "милостивий".
- Федір походить з грецької мови й означає "Божий дар" або ж "дарований Богом".
- Віталій походить зі Стародавнього Риму й означає "той, що дарує життя".
Народні традиції й прикмети
За народними традиціями продовжується святкування Великодня. В народі на третій день робили "проводи" свята, вівторком завершувався період суворих заборон на роботу, проте веселі святкування продовжувалися впродовж Світлої седмиці.
У Світлий вівторок вітають один одного, куштують паски та крашанки й співають гаївки. Пісні супроводжувалися танцями та обрядовими іграми. Серед прикмет цього дня:
гроза віщує багатий урожай цього року;
якщо бджоли відлітають далеко від вулика, то травень буде дуже теплим;
зоряна ніч обіцяє тепле погоже літо.
Хороший знак – побачити веселку цього дня. Це принесе успіх та добробут.
Що не можна робити 22 квітня
У Світлий вівторок ще не можна робити важку фізичну працю й поратися по дому. Також не можна:
сумувати й згадувати старі образи;
сваритися й лихословити;
відмовляти в допомозі або милостині.
У цей день не варто постити, адже триває свято.