Усе про 24 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Що за день 24 травня? Розбираємось, які свята відзначати та яких заборон дотримуватись

24 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 24 травня

За новим церковним календарем 24 травня церква вшановує преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі; мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоана, Серапіона єгиптянина, Калиника волхва, Федора і Фавста та з ними 1218 воїнів із дружинами та дітьми.

Симеон Стовпник народився в Антіохії Сирійській у 521 році. Не слід плутати його із Симеоном стовпником, що жив у п’ятому столітті. Святий Симеон у віці шести років пішов до обителі Іоанна Стовпника недалеко від Селевкії Сирійської – нести чернечий подвиг. Там він зійшов на стовп. У 22 роки перейшов на Дивну гору. Там заснував монастир. Відзначився даром зцілення та пророцтва. Симеон провів на стовпі 68 років, помер у 596 році.

Мученик Мелетій був воєначальником і прийняв мученицьку смерть за християнське віросповідання. Разом із ним були замучені інші воїни християни зі своїми дружинами та дітьми. Відомо про 1218 загиблих. Деякі джерела повідомляють про 11 000 убитих християн. Ці події сталися близько 218 року.

Іменини та день ангела 24 травня

За новоюліанським календарем 24 травня день ангела відзначають Стефан, Іван, Федор та Семен.

Стефан - ім’я грецького походження, що трактується як "діадема" або "вінок".

- ім’я грецького походження, що трактується як "діадема" або "вінок". Іван походить з івриту й означає "милість Божа" або "помилуваний Богом".

походить з івриту й означає "милість Божа" або "помилуваний Богом". Федір із давньогрецької перекладається як "Божий дар".

із давньогрецької перекладається як "Божий дар". Семен має біблійне походження, з давньоєврейської перекладається як "почутий Богом".

Який день ангела 24 травня / Фото: LIGA.net

Народні прикмети

В народі до 24 травня ходять такі прикмети:

цвіт шипшини прогнозує потепління;

якщо мало роси зранку, то варто чекати дощу;

багато роси віщує прихід сильних вітрів;

якщо квіти закриваються удень, то ввечері піде дощ;

дощ цього дня передбачає багато грибів у лісі.

Що не можна робити 24 травня

Не можна сперечатися, лаятися та ображати когось. Церква не схвалює заздрість, злість та плітки. Оскільки великих церковних свят у цей день немає, то і заборон на фізичну роботу теж. В цей час триває нерест, тому не варто йти на риболовлю.

Субота – день злагоди та духовного очищення. Віряни в Україні дотримуються певних заборон у неділю, оскільки це "день Божий", тому в суботу прибирають і роблять важливі справи вдома. Проте за народними віруваннями субота – несприятливий день для нового початку, тож не радили починати щось нове.