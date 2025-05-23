Все о 24 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
24 мая / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 24 мая
  2. Именины и день ангела 24 мая
  3. Народные приметы
  4. Что нельзя делать 24 мая

Какой церковный праздник завтра, 24 мая

По новому церковному календарю 24 мая церковь чествует преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Калиника волхва, Федора и Фауста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

Симеон Столпник родился в Антиохии Сирийской в 521 году. Не следует путать его с Симеоном столпником, жившим в пятом веке. Святой Симеон в возрасте шести лет пошел в обитель Иоанна Столпника недалеко от Селевкии Сирийской – нести монашеский подвиг. Там он взошел на столб. В 22 года перешел на Дивную гору. Там основал монастырь. Отличился даром исцеления и пророчества. Симеон провел на столбе 68 лет, умер в 596 году.

Мученик Мелетий был военачальником и принял мученическую смерть за христианское вероисповедание. Вместе с ним были замучены другие воины христиане со своими женами и детьми. Известно о 1218 погибших. Некоторые источники сообщают об 11 000 убитых христиан. Эти события произошли около 218 года.

Именины и день ангела 24 мая

По новоюлианскому календарю 24 мая день ангела отмечают Стефан, Иоанн, Федор и Семен.

  • Стефан – имя греческого происхождения, трактуемое как "диадема" или "венок".
  • Иоанн происходит из иврита и означает "милость Божия" или "помилован Богом".
  • Федор с древнегреческого переводится как "Божий дар".
  • Семен имеет библейское происхождение, с древнееврейского переводится как "услышанный Богом".
Все о 24 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 24 мая / Фото: LIGA.net

Народные приметы

В народе на 24 мая ходят следующие приметы:

  • цвет шиповника прогнозирует потепление;

  • если мало росы утром, то следует ожидать дождя;

  • много росы предвещает приход сильных ветров;

  • если цветы закрываются днем, то к вечеру пойдет дождь;

  • Дождь в этот день предполагает много грибов в лесу.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя спорить, ругаться и оскорблять кого-либо. Церковь не одобряет зависть, злобу и сплетни. Так как больших церковных праздников в этот день нет, то и запретов на физическую работу тоже. В настоящее время продолжается нерест, поэтому не стоит идти на рыбалку.

Суббота – день согласия и духовного очищения. Верующие в Украине соблюдают определенные запреты в воскресенье, поскольку это "день Божий", поэтому в субботу убирают и делают важные дела дома. Однако по народным верованиям суббота – неблагоприятный день для нового начала, так что не советовали начинать что-то новое.

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