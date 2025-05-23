Все о 24 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Что за день 24 мая? Разбираемся, какие праздники отмечать и какие запреты соблюдать

24 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 24 мая

По новому церковному календарю 24 мая церковь чествует преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Калиника волхва, Федора и Фауста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

Симеон Столпник родился в Антиохии Сирийской в 521 году. Не следует путать его с Симеоном столпником, жившим в пятом веке. Святой Симеон в возрасте шести лет пошел в обитель Иоанна Столпника недалеко от Селевкии Сирийской – нести монашеский подвиг. Там он взошел на столб. В 22 года перешел на Дивную гору. Там основал монастырь. Отличился даром исцеления и пророчества. Симеон провел на столбе 68 лет, умер в 596 году.

Мученик Мелетий был военачальником и принял мученическую смерть за христианское вероисповедание. Вместе с ним были замучены другие воины христиане со своими женами и детьми. Известно о 1218 погибших. Некоторые источники сообщают об 11 000 убитых христиан. Эти события произошли около 218 года.

Именины и день ангела 24 мая

По новоюлианскому календарю 24 мая день ангела отмечают Стефан, Иоанн, Федор и Семен.

Стефан – имя греческого происхождения, трактуемое как "диадема" или "венок".

– имя греческого происхождения, трактуемое как "диадема" или "венок". Иоанн происходит из иврита и означает "милость Божия" или "помилован Богом".

происходит из иврита и означает "милость Божия" или "помилован Богом". Федор с древнегреческого переводится как "Божий дар".

с древнегреческого переводится как "Божий дар". Семен имеет библейское происхождение, с древнееврейского переводится как "услышанный Богом".

Какой день ангела 24 мая / Фото: LIGA.net

Народные приметы

В народе на 24 мая ходят следующие приметы:

цвет шиповника прогнозирует потепление;

если мало росы утром, то следует ожидать дождя;

много росы предвещает приход сильных ветров;

если цветы закрываются днем, то к вечеру пойдет дождь;

Дождь в этот день предполагает много грибов в лесу.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя спорить, ругаться и оскорблять кого-либо. Церковь не одобряет зависть, злобу и сплетни. Так как больших церковных праздников в этот день нет, то и запретов на физическую работу тоже. В настоящее время продолжается нерест, поэтому не стоит идти на рыбалку.

Суббота – день согласия и духовного очищения. Верующие в Украине соблюдают определенные запреты в воскресенье, поскольку это "день Божий", поэтому в субботу убирают и делают важные дела дома. Однако по народным верованиям суббота – неблагоприятный день для нового начала, так что не советовали начинать что-то новое.