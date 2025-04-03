Усе про 4 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 4 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 4 квітня

За новоюліанським календарем 4 квітня церква вшановує преподобного Йосифа Піснеписця, преподобного Георгія з Малеї, преподобного Йосифа Багатохворобливого Києво-Печерського, преподобного Зосими, ікони Божої Матері "Геронтисса".

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Святий Йосиф Піснеписець народився в Сицилії у кінці VIII століття. У 15 років він пішов ченцем у Солунський монастир. За часів іконоборства Йосифа закували в кайдани й кинули до в’язниці на острові Крит. Там святий провів шість років. Потім служив у церкві Іоана Златоуста. Коли до нього почали приєднуватися учні, заснував свою обитель й відкрив у собі дар складати пісні. Своїм учням преподобний лишив 300 канонів, тобто церковних пісень. Святий прожив майже 100 років.

Ікона Божої Матері "Геронтисса" зберігається в монастирі Пантократор на горі Афон. Ікона відома своїми цілющими чудотворними властивостями. Хто саме та коли точно написав цю ікону — невідомо.

Преподобний Георгій Пелопоннеський був ченцем у IX столітті на горі Мале в Пелопоннесі. Він згадується як чудотворець та земний ангел.

Йосиф Багатохворобливий був ченцем Києво-Печерського монастиря у XV столітті. Він став ченцем через обітницю, що дав Господу у своїх молитвах, коли важко захворів. Мощі преподобного зберігаються у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Преподобний Зосима Ворбозомський був засновником монастиря на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці недалеко Білозерська на Ворбозомському озері. Монастир був заснований у XV столітті.

Який день ангела 4 квітня (Фото: Pixabay)

Іменини та день ангела 4 квітня

Завтра, 4 квітня, в Україні відзначають день ангела Йосипа, Юрія, Зосими та Георгія.

Ім’я Йосип походить з давнього івриту. Дослівно перекладається "примножиться" або "додасться". Зосима з грецького означає "живий". Ім’я Юрій відповідає грецькому імені Георгій. Трактується як "земля", "праця", так називали плугарів? землеробів та інших, хто працював із землею.

Міжнародні свята у цей день

Міжнародний день безпритульних тварин відзначає світова спільнота щороку з метою привернути увагу до цієї проблеми. Ініціатива покликана залучити якомога більше людей опікуватися тваринами та надавати їм дім й кращі умови існування.

День народження НАТО відзначається щороку 4 квітня. Саме в цей день був створений Північноатлантичний альянс. 1949 року США об’єднали 12 країн в оборонний союз. Зараз їх вже налічується 30.

Фото: Вікіпедія

Професійне свято вебспеціалістів відзначається з 2010 року. У даті свята закодована цифра 404, на честь помилки 404. Вебсфера дуже широка, містить багато різних професій і продовжує динамічно розвиватися.

Народні традиції та прикмети

У народі збереглися свої традиції стосовно 4 квітня. Святий Зосим, так само як і Саватій, вважався покровителем бджіл. В Україні завжди було досить багато пасічників, й вони шанували своїх патронів, насамперед Зосима. На пасіках навіть виставляли ікони захисника бджіл до початку збору меду, відправляли молебні та влаштовували різноманітні обряди.

4 квітня пасічники тричі обходили свої пасіки зі свяченою водою та страсною свічкою. Про бджіл побутувало безліч прислів’їв та прикмет. Як зазначає Василь Скуратівський у своїй книзі "Місяцелик", на українських землях бджола вважалася Божою комахою, до неї ставилися як до священного створіння.

Прикмети на 4 квітня (Фото: Pixabay)

Що не можна робити 4 квітня

Цього дня заборонено:

сваритися та лаятися;

сперечатися та ображатися;

обманювати та пліткувати;

їсти їжу тваринного походження;

вживати алкоголь та влаштовувати застілля.

У народі вважалося, що цього дня не можна викидати залишки їжі, особливо хліб. Навіть хлібні крихти не викидалися, усе збиралося і віддавалося тваринам або птахам.