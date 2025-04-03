Все о 4 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 4 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 4 апреля

По новоюлианскому календарю 4 апреля церковь чествует преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия из Малеи, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, преподобного Зосимы, иконы Божьей Матери "Геронтисса".

Святой Иосиф Песнописец родился в Сицилии в конце VIII века. В 15 лет он ушел монахом в Солунский монастырь. Во времена иконоборчества Иосифа заковали в кандалы и бросили в тюрьму на острове Крит. Там святой провел шесть лет. После служил в церкви Иоанна Златоуста. Когда к нему начали присоединяться ученики, основал свою обитель и открыл в себе дар слагать песни. Своим ученикам преподобный оставил 300 канонов, то есть церковных песен. Святой прожил почти 100 лет.

Икона Божьей Матери "Геронтисса" хранится в монастыре Пантократора на горе Афон. Икона известна своими целебными чудотворными свойствами. Кто и когда точно написал эту икону — неизвестно.

Преподобный Георгий Пелопоннесский был монахом в IX веке на горе Мале в Пелопоннесе. Он упоминается как чудотворец и земной ангел.

Иосиф Многоболезненный был монахом Киево-Печерского монастыря в XV веке. Он стал монахом из-за обета, который дал Господу в своих молитвах, когда тяжело заболел. Мощи преподобного хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Преподобный Зосима Ворбозомский был основателем монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы недалеко от Белозерска на Ворбозомском озере. Монастырь был основан в XV веке.

Какой день ангела 4 апреля (Фото: Pixabay)

Именины и день ангела 4 апреля

Завтра, 4 апреля, в Украине отмечают день ангела Иосифа, Юрия, Зосимы и Георгия.

Имя Иосиф происходит из древнего иврита. Дословно переводится "умножится" или "прибавится". Зосима с греческого означает "живой". Имя Юрий отвечает греческому имени Георгий. Трактуется как "земля", "труд", так называли пахарей, земледельцев и тех, кто работал с землей.

Международные праздники в этот день

Международный день бродячих животных отмечает ежегодно мировое сообщество с целью привлечь внимание к этой проблеме. Инициатива призвана привлечь как можно больше людей заботиться о животных, предоставлять им дом и лучшие условия существования.

День рождения НАТО отмечают ежегодно 4 апреля. Именно в этот день был создан Североатлантический альянс. В 1949 году США объединили 12 стран в оборонный союз. Сейчас их уже 30.

Фото: Википедия

Профессиональный праздник веб-специалистов отмечается с 2010 года. В дате праздника закодирована цифра 404, в честь ошибки 404. Веб-сфера очень широка, содержит много разных профессий и продолжает динамично развиваться.

Народные традиции и приметы

В народе сохранились традиции к 4 апреля. Святой Зосим, равно как и Савватий, считался покровителем пчел. В Украине всегда было достаточно много пчеловодов, и они уважали своих патронов, прежде всего Зосима. На пасеках даже выставляли иконы защитника пчел к началу сбора меда, отправляли молебны и устраивали различные обряды.

4 апреля пчеловоды трижды обходили свои пасеки со святой водой и страстной свечой. О пчелах было множество пословиц и примет. Как отмечает Василий Скуратовский в своей книге "Месяцелик", на украинских землях пчела считалась Божьим насекомым, к ней относились как к священному созданию.

Приметы на 4 апреля (Фото: Pixabay)

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день запрещено:

ссориться и ругаться;

спорить и обижаться;

обманывать и сплетничать;

есть пищу животного происхождения;

употреблять алкоголь и организовывать застолья.

В народе считалось, что в этот день нельзя выбрасывать остатки пищи, особенно хлеб. Даже хлебные крошки не выбрасывались, все собиралось и отдавалось животным или птицам.