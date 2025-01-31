Усе про день 1 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 1 лютого / фото: freepik
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 1 лютого
  2. Іменини та день ангела 1 лютого
  3. Державні й міжнародні свята
  4. Народні традиції та прикмети у цей день
    1. Заборони та застереження
    2. Прикмети погоди
    3. Обряди на вдалий рік
    4. Що не можна робити 1 лютого

Яке церковне свято завтра, 1 лютого

1 лютого в православній церкві відзначається Передсвято Стрітення Господнього, а також вшановуються пам'ять мученика Трифона та преподобного Петра Галатійського.

Передсвято Стрітення Господнього – це підготовчий день перед великим святом Стрітення, що відзначається 2 лютого. У цей день віряни готуються до зустрічі свята, читаючи спеціальні молитви та відвідуючи богослужіння.

Мученик Трифон жив у III столітті та прославився своєю глибокою вірою й чудотворенням. Він допомагав людям зцілюватися від хвороб і виганяти злих духів. Його життя стало прикладом стійкості та відданості християнським цінностям.

Усе про день 1 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято 1 лютого / фото: wikimedia

Преподобний Петро Галатійський був відомим подвижником, який присвятив своє життя молитві та служінню Богу. Він заснував монастир і став наставником для багатьох ченців, передаючи їм свій духовний досвід і мудрість.

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Іменини та день ангела 1 лютого

1 лютого відзначають іменини носії імен Трифон і Петро. У цей день заведено вітати всіх, хто має ці імена, бажаючи їм здоров'я, доброї долі й духовного зростання.

Усе про день 1 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Іменини та день ангела 1 лютого / фото: freepik

Державні й міжнародні свята

1 лютого також відзначається День Робінзона Крузо. Це свято присвячене відомому літературному персонажу з роману Даніеля Дефо, який став символом мужності й виживання в екстремальних умовах. У цей день шанувальники книги згадують пригоди Робінзона та його незламний дух.

Народні традиції та прикмети у цей день

1 лютого – це не лише день церковних свят, а й час, коли наші предки уважно стежили за природою і дотримувалися певних традицій. Ці звичаї передавалися з покоління в покоління, формуючи унікальний культурний код кожного регіону.

Заборони та застереження

У цей день не можна було позичати гроші, речі або їжу, щоб не накликати матеріальні втрати. Заборонялося сваритися та лихословити. Вважалося, що негативні емоції можуть створити напружену атмосферу у родині на цілий рік. Не варто починати важливих справ, особливо пов'язаних із великими фінансовими витратами.

Прикмети погоди

  • Якщо 1 лютого йде сніг, то весна буде затяжною, холодною та сніжною.
  • Сонячний день пророкує ранню й теплу весну.
  • Якщо на деревах іній – рік буде врожайним на зернові культури.
Усе про день 1 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Народні прикмети та заборони 1 лютого / фото: freepik

Обряди на вдалий рік

  • Вважалося корисним зібратися всією родиною за спільним столом, аби забезпечити родинний достаток і гармонію.
  • Щоб уберегти оселю від нещасть, цього дня запалювали свічки перед іконами та молилися за мир і спокій у домі.

Що не можна робити 1 лютого

  • Спати вдень – у народі вважали, що так можна накликати "сонливий рік", коли бракуватиме енергії.
  • Викидати хлібні крихти – це могло символізувати втрату родинного багатства.
  • Шумно святкувати або порушувати спокій – день рекомендували провести в гармонії та молитві.

Ці традиції й прикмети були не лише способом взаємодії з навколишнім світом, але й джерелом гармонії, мудрості та внутрішнього спокою, що так цінували наші предки.

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