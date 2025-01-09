Усе про 10 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

В Україні в цей день дотримуються особливих обрядів. А у світі святкують День шоколаду

Яке свято 10 січня / Фото: Pexels / Jonas Horsch

Яке церковне свято завтра, 10 січня

За новоюліанським календарем 10 січня відзначається день Григорія Ніського та преподобного отця Маркіяна.

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Григорій Ніський – дуже шанований християнський святий, брат Василія Великого та Петра Севастійського. Був висвячений на єпископа міста Ніса в Каппадокії.

Преподобний Маркіян жив у Римі. Змалечку дуже любив відвідувати церкву, а пізніше вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Отримавши великий спадок від своїх заможних батьків, Маркіян усі статки витрачав на допомогу бідним та нужденним.

Власним коштом він збудував церкву на честь мучениці Анастасії. За свою вірну службу Маркіяну надали пресвітерського сану і назначили економом Великої Константинопольської церкви. За своє життя прославився різними чудотвореннями та зціленнями хворих.

Іменини та день ангела 10 січня

День ангела 10 січня (Фото: Pexels)

За церковним календарем 10 січня свої іменини відзначають Маркіян та Григорій.

Міжнародні та державні свята

10 січня відзначають День чорного шоколаду. Це свято походить зі США. Але любителі гіркого шоколаду полюбили свято у всьому світі. Цей день – додаткова нагода поласувати шоколадкою.

Чорний шоколад вважається до того ж ще й корисним. День має розважальний характер, а також вшановує винахідників технологій створення шоколадних солодощів. Історія шоколаду налічує багато віків, адже смаколик походить ще з давніх цивілізацій.

Всесвітній день метро відзначають 10 січня, тому що саме в цей день було відкрито першу лінію метро. Сталося це в Лондоні 1863 року. Подія була грандіозною, оскільки у світі здебільшого користувалися кінним транспортом. Перша колія метро складала 6 км. Зараз завдяки своїй швидкості та зручності це найпопулярніший міський транспорт. Свято відзначає не лише появу метро, а й вітає всіх робітників метрополітену — за їхню роботу і вклад у функціонування важливого транспорту.

Народні традиції й заборони у цей день

За народними українськими традиціями цей день називали днем Григорія Літовказівника. Наші предки цієї дати пророчили погоду на літо, проводили ворожіння, особливі обряди та готували страви-обереги. Хазяї перевіряли свій інвентар, засіки, готували зерно для засіву.

Ще за язичницьких часів у слов’ян на наших землях було заведено дбати й задовольняти духа стогів і сіна. Його називали Стогів. Люди вірили: якщо про нього подбати, він не пустить гризунів до зерна та сіна. До Стогова зверталися й просили про збереження запасів.

Також до цього дня готували страви з м’яса й вірили, що вони забезпечать міцне здоров’я на цілий майбутній рік. До наших часі збереглося кілька народних прикмет: