Все о 10 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

В Украине в этот день соблюдаются особые обряды. А в мире празднуют День шоколада

Какой праздник 10 января / Фото: Pexels / Jonas Horsch

Какой церковный праздник завтра, 10 января

По новоюлианскому календарю 10 января отмечается день Григория Нисского и преподобного отца Маркияна.

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Григорий Нисский – весьма почитаемый христианский святой, брат Василия Великого и Петра Севастийского. Был рукоположен в епископы города Нисса в Каппадокии.

Преподобный Маркиян жил в Риме. С детства очень любил посещать церковь, а позже решил посвятить свою жизнь служению Господу. Получив большое наследство от своих состоятельных родителей, Маркиян все состояние тратил на помощь бедным и нуждающимся.

На собственные средства он построил церковь в честь мученицы Анастасии. За свою верную службу Маркияну предоставили пресвитерский сан и назначили экономом Великой Константинопольской церкви. За свою жизнь прославился разными чудотворениями и исцелениями больных.

Именины и день ангела 10 января

День ангела 10 января (Фото: Pexels)

По церковному календарю 10 января свои именины отмечают Маркиян и Григорий.

Международные и государственные праздники

10 января отмечают День черного шоколада. Родина этого праздника — США. Но любители горького шоколада полюбили праздник во всем мире. Этот день — дополнительный случай полакомиться шоколадкой. Черный шоколад считается к тому же еще и полезным. День носит развлекательный характер, а также чествует изобретателей технологий создания шоколадных сладостей. История шоколада насчитывает много веков, ведь он берет свое начало еще из древних цивилизаций.

Всемирный день метро отмечают 10 января, потому что именно в этот день была открыта первая линия метро. Произошло это в Лондоне в 1863 году. Событие было грандиозным, поскольку в мире в основном пользовались конным транспортом. Первая колея метро составлял 6 км. Сейчас благодаря своей скорости и удобству это самый популярный городской транспорт. Празднуют не только появление метро, но и поздравляют всех работников метрополитена — за их работу и вклад в функционирование важного транспорта.

Народные традиции и запреты в этот день

По народным украинским традициям этот день называли днем Григория Летоуказателя. Наши предки в эту дату предсказывали погоду на лето, проводили гадания, особые обряды и готовили блюда-обереги. Хозяева проверяли свой инвентарь, закрома, готовили зерно для посева.

Еще в языческие времена у славян на наших землях было принято заботиться и удовлетворять дух стогов и сена. Его называли Стогов. Люди верили: если о нем позаботиться, он не пустит грызунов в зерно и сено. К Стогову обращались и просили о сохранении запасов.

Также в этот день готовили блюда из мяса и верили, что они обеспечат крепкое здоровье на будущий год. До наших дней сохранилось несколько народных примет: