Усе про день 13 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 13 січня / Фото: freepik
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 13 січня
    1. За юліанським календарем – Маланки й Щедрий вечір
  2. Іменини та день ангела 13 січня
  3. Міжнародні свята 
  4. Прикмети та заборони 13 січня

Яке церковне свято завтра, 13 січня

13 січня православна церква вшановує пам'ять кількох святих:

  • Мученики Єрмил і Стратонік. Єрмил був дияконом, а Стратонік – його другом і таємним християнином. Під час гонінь на християн обох піддали тортурам і втопили в Дунаї за відмову зректися віри.
  • Мученик Петро Анійський. Родом із селища Анея в Палестині, Петро був схоплений під час гонінь на християн. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і був спалений на вогнищі за свою віру.
  • Преподобний Яків, єпископ Низибійський. Один з учасників Першого Вселенського собору, Яків був відомий своїм аскетизмом і чудотворенням. Він захищав православну віру від єресей і був шанованим духовним наставником.

За юліанським календарем – Маланки й Щедрий вечір

За юліанським календарем 13 січня є важливим днем у народних традиціях. Напередодні старого Нового року відзначають Щедрий вечір, або свято Маланки.

Це вечір напередодні свята Василія Великого, який супроводжується багатим застіллям, щедруванням і театралізованими обрядами. Головною традицією цього дня є "водіння Маланки" – театралізоване дійство з перевдяганням, яке символізує початок нового циклу.

На святковий стіл обов’язково ставлять кутю та інші пісні страви, а також готують щедру кутю з медом, горіхами й маком. Цього вечора заведено співати щедрівки та бажати щастя, здоров’я й достатку в новому році.

Іменини та день ангела 13 січня

Цього дня святкують іменини носії імен Петро та Яків.

Петро

Ім’я має давньогрецьке походження й означає "камінь" або "скеля". Святий Петро, один з апостолів Ісуса Христа, вважається засновником християнської церкви, його ім'я символізує твердість віри. Люди з цим іменем часто наділені силою характеру, рішучістю та витримкою.

Яків

Ім’я походить з давньоєврейської мови й перекладається як "той, хто слідує за" або "винахідливий". Святий апостол Яків був одним із 12 апостолів і залишив значний слід в історії християнства. Володарі цього імені вирізняються інтелектом, відданістю та доброзичливістю.

Усе про день 13 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Іменини та день ангела 13 січня (Фото: depositphotos)

Міжнародні свята 

13 січня також відзначають кілька цікавих міжнародних свят:

  • День суспільного радіомовлення. Цей день вшановує народження радіомовлення та його вплив на суспільство. Першу публічну радіотрансляцію провели 13 січня 1910 року з Метрополітен-опера в Нью-Йорку, що стало початком нової ери масової комунікації.

  • Плужний понеділок у Великій Британії. Відзначається у перший понеділок після Дванадцятої ночі Різдва. Цей день знаменує повернення англійських селян до праці після різдвяних свят і початок сільськогосподарського року.

Прикмети та заборони 13 січня

Прикмети 13 січня:

  • якщо ніч ясна – буде врожай горіхів і ягід;
  • сильний вітер у цей день – до хорошого врожаю горіхів;
  • кіт ховає мордочку – буде мороз, лиже лапку – сонячна погода, катається по підлозі – тепла погода.

13 січня не можна сваритися, лаятися та бажати зла іншим, адже негатив повернеться до вас у новому році. Також не варто позичати гроші чи речі – це може призвести до втрати достатку.

Заборона виносити сміття після заходу сонця належить до тих, що може принести нещастя. Дотримуючись цих традицій та прикмет, наші предки вірили, що забезпечать собі добробут і щастя в новому році.

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