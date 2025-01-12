Усе про день 13 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 13 січня / Фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 13 січня

13 січня православна церква вшановує пам'ять кількох святих:

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Мученики Єрмил і Стратонік . Єрмил був дияконом, а Стратонік – його другом і таємним християнином. Під час гонінь на християн обох піддали тортурам і втопили в Дунаї за відмову зректися віри.

. Єрмил був дияконом, а Стратонік – його другом і таємним християнином. Під час гонінь на християн обох піддали тортурам і втопили в Дунаї за відмову зректися віри. Мученик Петро Анійський . Родом із селища Анея в Палестині, Петро був схоплений під час гонінь на християн. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і був спалений на вогнищі за свою віру.



. Родом із селища Анея в Палестині, Петро був схоплений під час гонінь на християн. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і був спалений на вогнищі за свою віру. Преподобний Яків, єпископ Низибійський. Один з учасників Першого Вселенського собору, Яків був відомий своїм аскетизмом і чудотворенням. Він захищав православну віру від єресей і був шанованим духовним наставником.

За юліанським календарем – Маланки й Щедрий вечір

За юліанським календарем 13 січня є важливим днем у народних традиціях. Напередодні старого Нового року відзначають Щедрий вечір, або свято Маланки.

Це вечір напередодні свята Василія Великого, який супроводжується багатим застіллям, щедруванням і театралізованими обрядами. Головною традицією цього дня є "водіння Маланки" – театралізоване дійство з перевдяганням, яке символізує початок нового циклу.

На святковий стіл обов’язково ставлять кутю та інші пісні страви, а також готують щедру кутю з медом, горіхами й маком. Цього вечора заведено співати щедрівки та бажати щастя, здоров’я й достатку в новому році.

Іменини та день ангела 13 січня

Цього дня святкують іменини носії імен Петро та Яків.

Петро

Ім’я має давньогрецьке походження й означає "камінь" або "скеля". Святий Петро, один з апостолів Ісуса Христа, вважається засновником християнської церкви, його ім'я символізує твердість віри. Люди з цим іменем часто наділені силою характеру, рішучістю та витримкою.

Яків

Ім’я походить з давньоєврейської мови й перекладається як "той, хто слідує за" або "винахідливий". Святий апостол Яків був одним із 12 апостолів і залишив значний слід в історії християнства. Володарі цього імені вирізняються інтелектом, відданістю та доброзичливістю.

Іменини та день ангела 13 січня (Фото: depositphotos)

Міжнародні свята

13 січня також відзначають кілька цікавих міжнародних свят:

День суспільного радіомовлення . Цей день вшановує народження радіомовлення та його вплив на суспільство. Першу публічну радіотрансляцію провели 13 січня 1910 року з Метрополітен-опера в Нью-Йорку, що стало початком нової ери масової комунікації.



Плужний понеділок у Великій Британії. Відзначається у перший понеділок після Дванадцятої ночі Різдва. Цей день знаменує повернення англійських селян до праці після різдвяних свят і початок сільськогосподарського року.

Прикмети та заборони 13 січня

Прикмети 13 січня:

якщо ніч ясна – буде врожай горіхів і ягід;

сильний вітер у цей день – до хорошого врожаю горіхів;

кіт ховає мордочку – буде мороз, лиже лапку – сонячна погода, катається по підлозі – тепла погода.

13 січня не можна сваритися, лаятися та бажати зла іншим, адже негатив повернеться до вас у новому році. Також не варто позичати гроші чи речі – це може призвести до втрати достатку.

Заборона виносити сміття після заходу сонця належить до тих, що може принести нещастя. Дотримуючись цих традицій та прикмет, наші предки вірили, що забезпечать собі добробут і щастя в новому році.