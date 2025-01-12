Все о дне 13 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 13 января / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 13 января

13 января православная церковь чтит память нескольких святых:

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Мученики Ермил и Стратоник . Ермил был диаконом, а Стратоник – его другом и тайным христианином. Во время гонений на христиан обоих подвергли пыткам и утопили в Дунае за отказ отречься от веры.

. Ермил был диаконом, а Стратоник – его другом и тайным христианином. Во время гонений на христиан обоих подвергли пыткам и утопили в Дунае за отказ отречься от веры. Мученик Петр Анийский . Родом из селения Анея в Палестине, Петр был схвачен во время гонений на христиан. Он отказался приносить жертвы языческим богам и был сожжен на костре за свою веру.



. Родом из селения Анея в Палестине, Петр был схвачен во время гонений на христиан. Он отказался приносить жертвы языческим богам и был сожжен на костре за свою веру. Преподобный Иаков, епископ Низибийский. Один из участников Первого Вселенского собора, Иаков был известен своим аскетизмом и чудотворением. Он защищал православную веру от ересей и был уважаемым духовным наставником.

По юлианскому календарю – Маланки и Щедрый вечер

По юлианскому календарю 13 января — важный день в народных традициях. В канун старого Нового года отмечают Щедрый вечер, или праздник Маланки.

Это вечер в канун праздника Василия Великого, который сопровождается богатым застольем, щедрованием и театрализованными обрядами. Главной традицией этого дня является "вождение Маланки" – театрализованное представление с переодеванием, символизирующее начало нового цикла.

На праздничный стол обязательно ставят кутью и другие блюда, а также готовят щедрую кутью с медом, орехами и маком. В этот вечер принято петь щедривки и желать счастья, здоровья и достатка в новом году.

Именины и день ангела 13 января

В этот день празднуют именины носители имен Петр и Иаков.

Петр

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "камень" или "скалу". Святой Петр, один из апостолов Иисуса Христа, считается основателем христианской церкви, и его имя символизирует твердость веры. Люди с этим именем часто обладают силой характера, решительностью и выдержкой.

Иаков

Имя происходит из древнееврейского языка и переводится как "тот, кто следует за" или "изобретательный". Святой апостол Иаков был одним из 12 апостолов и оставил значительный след в истории христианства. Обладатели этого имени отличаются интеллектом, преданностью и доброжелательностью.

Именины и день ангела 13 января (Фото: depositphotos)

Международные праздники

13 января также отмечают несколько интересных международных праздников:

День общественного радиовещания . Этот день чествует рождение радиовещания и его влияние на общество. Первую публичную радиотрансляцию провели 13 января 1910 года из Метрополитен-опера в Нью-Йорке, что стало началом новой эры массовой коммуникации.



Плужный понедельник в Великобритании. Отмечается в первый понедельник после Двенадцатой ночи Рождества. Этот день означает возвращение английских крестьян к труду после рождественских праздников и начало сельскохозяйственного года.

Приметы и запреты 13 января

Приметы 13 января:

если ночь ясная – будет урожай орехов и ягод;

сильный ветер в этот день – к хорошему урожаю орехов;

кот прячет мордочку – будет мороз, лижет лапку – солнечная погода, катается по полу – теплая погода.

13 января нельзя ссориться, ругаться и желать зла другим, ведь негатив вернется к вам в новом году. Также не стоит занимать деньги или вещи – это может привести к потере достатка.

Запрет выносить мусор после заката относится к тем, что может принести несчастье. Следуя этим традициям и приметам, наши предки верили, что обеспечат себе благополучие и счастье в новом году.