Усе про день 14 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято14 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 14 березня

Відповідно до новоюліанського календаря, що діє в Україні, 14 березня церква вшановує преподобного Венедикта, святителя Феогноста Києво-Печерського, благовірного князя Ростислава, у хрещенні Михаїла.

Преподобний Венедикт жив у 5 столітті, неподалік Риму. Здобув освіту в Римі та вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Венедикт відправився вести усамітнене життя в печері у горах.

Через багато років чернечого життя Святий заснував кілька монастирів та й інших навчав чернечих подвигів. Наприкінці свого життя, відчуваючи близьку смерть, Венедикт склав статут, що пізніше став завітом західного чернецтва.

Святитель Феогност за походженням був греком. Константинопольським патріархом був призначений Митрополитом Київської Русі. Прагнув до утримання єдиної метрополії у всіх князівствах, що підпорядковувалися Москві. Домігся скасування Галицької Митрополії.

Князь Київський Ростислав – державний і церковний діяч Київської Русі ХІІ століття. Князь був онуком Володимира Мономаха. У хрещенні отримав ім’я Михаїл. Князював у Смоленську. За свого правління заснував Смоленську Єпархію та поширив християнство на тих землях. Також побудував багато церков.

Державні й міжнародні свята

День українського добровольця відзначаємо в Україні 14 березня від 2017 року. День покликаний відзначити мужність і сміливість захисників та захисниць нашої держави, що добровільно стали на її захист. День встановлений у дату приєднання Самооборони Майдану до добровольчих військ.

Міжнародний день математики відзначається щороку з 2019 року. Ініціативу створено Міжнародним математичним союзом на конференції ЮНЕСКО. Дату обрали на честь Дня числа Пі – 3,14. За американською системою запису 3.14 означає 14 березня.

Який день ангела 14 березня / Фото: Pixabay

День ангела й іменини завтра

За новим церковним календарем 14 березня свої іменини святкують Ростислав, Михайло, Феогност. Ім’я Ростислав сформувалося на слов’янських землях, складається з двох слів – рости й слава. Ім’я Михайло походить з давньоєврейської мови. А Феогност має грецьке походження й перекладається – відомий, знайомий.

Народні прикмети та що не можна робити 14 березня

14 березня триває Великий піст. У цей час не можна їсти скоромного, тобто продуктів тваринного походження. Віряни готують пісні страви з виключенням м'яса, яєць і молочних продуктів.

Також 14 березня заборонено пити алкоголь. Рекомендується утримуватися від сварок.

У народних традиціях цей весняний день має кілька прикмет:

якщо цього дня туман, то літо буде негожим;

якщо дме південний вітер – літо буде жарким, якщо північний – то холодним;

дощ або сніг цього дня віщують тепле дощове літо.

Слід проводити дні в тиші та спокої, молитися й дбати про себе, про своїх близьких.