Все о дне 14 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 14 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 14 марта

Согласно новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 14 марта церковь чествует преподобного Венедикта, святителя Феогноста Киево-Печерского, благоверного князя Ростислава, в крещении Михаила.

Преподобный Венедикт жил в 5 веке, недалеко от Рима. Получив образование в Риме, решил посвятить свою жизнь служению Богу. Венедикт отправился вести уединенную жизнь в пещеру в горах.

Спустя много лет монашеской жизни Святой основал несколько монастырей и других учил монашеским подвигам. В конце своей жизни, чувствуя близкую смерть, Венедикт составил устав, позже ставший заветом западного монашества.

Святитель Феогност по происхождению был греком. Константинопольским патриархом был назначен Митрополитом Киевской Руси. Стремился к удержанию единой метрополии во всех княжествах, подчинявшихся Москве. Добился отмены Галицкой Митрополии.

Князь Киевский Ростислав – государственный и церковный деятель Древней Руси XII века. Князь был внуком Владимира Мономаха. В крещении получил имя Михаил. Княжествовал во Смоленске. При своем правлении основал Смоленскую Епархию и распространил христианство на этих землях. Также построил многие церкви.

Государственные и международные праздники

День украинского добровольца отмечают в Украине 14 марта с 2017 года. День призван отметить мужество и смелость защитников и защитниц нашего государства, добровольно вставших на его защиту. День установлен в дату присоединения Самообороны Майдана к добровольческим войскам.

Международный день математики отмечается каждый год с 2019 года. Инициатива создана Международным математическим союзом на конференции ЮНЕСКО. Дату выбрали в честь дня числа Пи – 3,14. По американской системе записи 3.14 означает 14 марта.

Какой день ангела 14 марта / Фото: Pixabay

День ангела и именины завтра

По новому церковному календарю 14 марта свои именины празднуют Ростислав, Михаил, Феогност. Имя Ростислав сформировалось на славянских землях, состоит из двух слов – расти и слава. Имя Михаил происходит из древнееврейского языка. А у Феогноста греческое происхождение и переводится – известный, знакомый.

Народные приметы и что нельзя делать 14 марта

14 марта продолжается Великий пост. В это время нельзя есть скоромного, то есть продуктов животного происхождения. Верующие готовят постные блюда без мяса, яиц и молочных продуктов.

Также 14 марта запрещено пить алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от ссор.

В народных традициях у этого весеннего дня есть несколько примет:

если в этот день туман, то лето будет ненастным;

если дует южный ветер – лето будет жарким, если северный – то холодным;

дождь или снег в этот день предвещают теплое дождливое лето.

Следует проводить дни в тишине и покое, молиться и заботиться о себе, о своих близких.