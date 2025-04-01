Усе про день 2 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Що святкують в Україні та у світі 2 квітня

2 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 2 квітня

2 квітня Православна церква України вшановує преподобного Тита Чудотворця, мучеників Амфіана та Едесія, мученика Полікарпа Олександрійського.

Преподобний Тит Чудотворець народився біля Константинополя у Студійському монастирі у IX столітті. Змалечку ревно дотримувався посту й молитви. За це був наділений даром зцілення. Святий відзначився своїм протистоянням іконоборчій єресі. Не заважаючи на накази імператора знищити ікони, преподобний зберіг християнські святині. Тит Чудотворець дожив до глибокої старості.

Святі мученики Амфіан та Едесій були рідними братами. Здобувши хорошу освіту, брати покинули рідний дім і статки, щоб присвятити своє життя Господу. Брати приєдналися до християн у місті Кесарії Палестинській. Але згодом юнаки були заарештовані разом з іншими християнами й засуджені до мученицької смерті.

Святий Полікарп був християнином і виступив проти імператора Максиміана і його переслідування християн Александрії. Мученик сам пішов на страждання за Христа, після тортур був усічений мечем.

Іменини та день ангела 2 квітня

За новим церковним календарем 2 квітня день ангела Полікарпа. Ім’я має давньогрецьке походження й трактується як "плодючий" або "родючий".

Іменини 2 квітня (Фото: Paxabay)

Державні та міжнародні свята у цей день

День кінолога України відзначається щороку 2 квітня. Це професійне свято тих, хто присвятив себе такій складній науці, як дресуванню собак. Професія вимагає неабиякого характеру та терпіння. Свято також віддає шану й пухнастим улюбленцям, які служать на користь людей.

Всесвітній день поширення знань про аутизм започаткований ООН 2007 року. Ініціатива має на меті звернути увагу на захворювання, поширити знання про цю хворобу, а також покращити умови життя тих, хто страждає на аутизм.

Міжнародний день дитячої книги заснований з метою поширення читання книг серед дітей. Ініціатива покликана донести батькам та дітям, як важливо читати та яку роль відіграють книги в житті дітей. Адже книжки розвивають уяву, дають знання та зміцнюють особистість.

Яке свято 2 квітня (Фото: Pixabay)

Народні прикмети 2 квітня

У народному календарі зафіксовані такі прикмети:

якщо йде дощ, цього року буде багато грибів;

ясний теплий день передбачає хорошу погоду ще кілька тижнів;

побачити шпака – до теплої весни;

багато талої води означає трав’янистий травень.

У народі гарною прикметою вважалося випити води з криниці. Будь-які хвороби тоді відступають.

Що не можна робити 2 квітня

Заборонено сваритися, лаятися та лихословити. Не можна вживати алкоголь та обманювати. В цей час триває піст, тож не можна їсти продукти тваринного походження. Не слід відвідувати бари, дискотеки тощо. Період посту слід проводити в роздумах і спокої.