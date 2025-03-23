Церковний календар на квітень 2025: коли Вербна неділя, Страсний тиждень і Великдень
Великі свята за церковним календарем у квітні
Цього року квітень насичений великими святами.
- Страсна седмиця – тиждень, що передує Великодню, триватиме з 14 по 19 квітня.
- Вербна неділя відзначається 13 квітня.
- Великдень – найбільше свято у році – буде відзначатися 20 квітня.
- Світла седмиця – Пасхальний тиждень, буде тривати з 21 по 27 квітня.
- Проводи – відзначаються з 28 квітня і впродовж двох тижнів після Пасхи, залежно від регіону України.
Церковні свята у квітні за новим календарем
1 квітня – преподобної Марії Єгипетської.
2 квітня – преподобного Тита чудотворця.
3 квітня – преподобного Микити Мидикійського, мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт".
4 квітня – преподобного Йосипа Піснеписця, преподобного Георгія з Малеї, преподобного Йосифа Києво-Печерського Багатохворобливого, преподобного Зосими.
5 квітня – акафістна субота, Похвала Пресвятій Богородиці, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона Студійського.
6 квітня – преподобної Марії Єгипетської (свято перехідне завжди відзначається у 5 неділю Великого посту); святителя Мефодія Моравського, 120-ти мучеників перських.
7 квітня – початок Вербного тижня, преподобного Георгія Мітиленського, мученика Руфина, мучениці Акилини і з ними 200 воїнів.
8 квітня – апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, святителя Нифонта Києво-Печерського.
9 квітня – преподобномученика Вадима, мученика Євпсихія та інших.
10 квітня – мучеників Терентія, Максима, Олександра, Федора, священномученика Якова пресвітера, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
11 квітня – священномученика Антипи, єпископа, преподобного Іоана, учня Григорія Декаполіта.
12 квітня – Лазарева субота, Воскресіння праведного Лазаря. Преподобного Василія, єпископа Парійського, преподобного Ісаака Сиріна, преподобномучеників Мини, Давида та Іоана.
13 квітня – Вербна неділя, Вхід Господній в Єрусалим, шоста неділя Великого посту.
14 квітня – Початок Страсного тижня, Великий понеділок. Мучеників Антонія, Іоана і Євстратія Литовських.
15 квітня – Великий вівторок. Вишгородської ікони Божої Матері. Мучениць Василіси та Анастасії, мученика Сави Готського, мучеників Месукевійських – Кіндрата, Віктора, Якова.
16 квітня – Велика середа. Мучениць Агафії, Ірини, Хіонії, мученика Леоніда і мучениць Галини, Ніки, Василіси, Ірини та інших. Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері
17 квітня – Великий четвер, спомин Таємної вечері. Священномученика Симеона, єпископа Перського, мученика Адріана.
18 квітня – Велика п'ятниця, спомин страстей Господніх. Преподобного Іоана – учня Григорія Декаполіта.
19 квітня – Велика субота. Преподобного Іоана Дальнопечерника, святителя Георгія, єпископа Антиохійського, святителя Трифона Константинопольського.
20 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень. Пасха.
21 квітня – Початок Пасхального тижня, Світлий понеділок.
22 квітня – Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері.
23 квітня – Світла середа. Великомученика Юрія Переможця, собор преподобних отців з гори Синай. Віленської та Касперівської ікон Божої Матері.
24 квітня – Світлий четвер. Мучеників Сави Стратилата й 70-ти воїнів, преподобних Сави та Олексія Києво-Печерських, преподобної Єлизавети чудотвориці, Молченської ікони Божої Матері.
25 квітня – Світла п'ятниця. Ікони Божої Матері "Живоносне джерело", апостола і євангелиста Марка.
26 квітня – Світла субота. Священномученика Василія Асмасійського.
27 квітня – Антипасха, друга неділя після Пасхи, апостола Фоми, Преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, Львівської ікони Божої Матері.
28 квітня – другий тиждень після Пасхи, Проводи, поминання померлих.
29 квітня – дев'ятьох мучеників Кизицьких, преподобного Мемнона чудотворця.
30 квітня - апостола Якова Заведеєва.
Церковні свята у квітні за старим календарем
1 квітня – мучеників Хрисанфа та Дарії, з ними мучеників Клавдія трибуна, Іларії, жінки його, Іасона і Мавра, синів їхніх, Діодора пресвітера та Маріана диякона, преподобного Інокентія Комельського, Вологодського.
2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Савви вбитих; мучениці Фотини (Світлани) самарянині, її синів Віктора та Іосії, мучениць Анатолії, Параскеви, Домніни, мученика Севастіана, мучениці Олександри та інших.
3 квітня – преподобного єпископа Якова сповідника, святителя Кирила, єпископа Катанського, святителя Фоми, патріарха Константинопольського.
4 квітня – священномученика Василія Анкірського, преподобного Ісаакія Далматського.
5 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці, Субота Акафіста. Преподобномученика єпископа Никона та 199-ти учнів його, мучеників Філита, Лідії, жінки його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.
6 квітня – преподобної Марії Єгипетської, Собор преподобних і преподобномучеників Звіринецьких, Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Преподобного Захарії ченця, святителя Артемія єпископа Селевкійського, преподобного єпископа Якова сповідника.
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
8 квітня – Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, Собор Архангела Гавриїла.
9 квітня – мучениці Матрони Солунської, преподобного Іоанна прозорливого Єгипетського.
10 квітня – преподобного Стефана чудотворця Триглійського.
11 квітня – мучеників єпископа Марка Арефусійського, Кирила диякона та інших, преподобного Іоанна пустельника.
12 квітня – Лазарева субота. Преподобного Іоанна Ліствичника, преподобного Іоанна безмовника.
13 квітня – Вхід Господній до Єрусалима.
14 квітня – Початок Страсної седмиці, Великий понеділок. Преподобної Марії Єгипетської.
15 квітня – Великий вівторок. Преподобного Тита чудотворця.
16 квітня – Велика середа. Преподобного Никити, ігумена Мідікійського, мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт".
17 квітня – Великий четвер. Преподобного Йосипа піснеписця, преподобного Йосифа Багатостраждального, Печерського.
18 квітня – Велика п'ятниця. Преподобних Марка Афінського, Платона Студійського.
19 квітня – Велика субота. Рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського – учителя Словенського.
20 квітня – Світле Христове Воскресіння, Пасха.
21 квітня – Світла седмиця. Святителя Нифонта, єпископа Новгородського.
22 квітня – Іверської ікони Божої Матері, перехідне свято, відзначається у вівторок Світлої седмиці.
23 квітня – Собор преподобних отців, подвижників гори Синай, Білевської – "Віднайдення загиблих" – та Касперівської ікон Божої Матері.
24 квітня – священномученика Антипи Асійського, преподобного Іоанна – учня Григорія Декаполита.
25 квітня – ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" .
26 квітня – священномученика Артемона Лаодикійського.
27 квітня – друга неділя після Пасхи. Антипасха. Апостола Фоми.
28 квітня – апостолів від 70-ти – Аристарха, Пуда та Трофима, мучениць Василіси та Анастасії.
29 квітня – Радониця – поминання спочилих. Мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії, мученика Леоніда та мучениць Ніки, Галини, Василіси, Феодори, Ірини та інших.
30 квітня – священномученика Симеона Персидського, мученика Адріана.