Церковний календар на квітень 2025: коли Вербна неділя, Страсний тиждень і Великдень
Церковний календар на квітень / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Великі свята за церковним календарем у квітні
  2. Церковні свята у квітні за новим календарем
  3. Церковні свята у квітні за старим календарем

Великі свята за церковним календарем у квітні

Цього року квітень насичений великими святами. 

  • Страсна седмиця – тиждень, що передує Великодню, триватиме з 14 по 19 квітня. 
  • Вербна неділя відзначається 13 квітня.
  • Великдень – найбільше свято у році – буде відзначатися 20 квітня.
  • Світла седмиця – Пасхальний тиждень, буде тривати з 21 по 27 квітня.
  • Проводи – відзначаються з 28 квітня і впродовж двох тижнів після Пасхи, залежно від регіону України.

Церковні свята у квітні за новим календарем

1 квітня – преподобної Марії Єгипетської.

2 квітня – преподобного Тита чудотворця.

3 квітня – преподобного Микити Мидикійського, мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт".

4 квітня – преподобного Йосипа Піснеписця, преподобного Георгія з Малеї, преподобного Йосифа Києво-Печерського Багатохворобливого, преподобного Зосими.

5 квітня – акафістна субота, Похвала Пресвятій Богородиці, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона Студійського.

6 квітня – преподобної Марії Єгипетської (свято перехідне завжди відзначається у 5 неділю Великого посту); святителя Мефодія Моравського, 120-ти мучеників перських.

7 квітня – початок Вербного тижня, преподобного Георгія Мітиленського, мученика Руфина, мучениці Акилини і з ними 200 воїнів.

8 квітня – апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, святителя Нифонта Києво-Печерського.

9 квітня – преподобномученика Вадима, мученика Євпсихія та інших.

10 квітня – мучеників Терентія, Максима, Олександра, Федора, священномученика Якова пресвітера, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

11 квітня – священномученика Антипи, єпископа, преподобного Іоана, учня Григорія Декаполіта.

12 квітняЛазарева субота, Воскресіння праведного Лазаря. Преподобного Василія, єпископа Парійського, преподобного Ісаака Сиріна, преподобномучеників Мини, Давида та Іоана.

13 квітняВербна неділя, Вхід Господній в Єрусалим, шоста неділя Великого посту.

14 квітняПочаток Страсного тижня, Великий понеділок. Мучеників Антонія, Іоана і Євстратія Литовських.

15 квітняВеликий вівторок. Вишгородської ікони Божої Матері. Мучениць Василіси та Анастасії, мученика Сави Готського, мучеників Месукевійських – Кіндрата, Віктора, Якова.

16 квітняВелика середа. Мучениць Агафії, Ірини, Хіонії, мученика Леоніда і мучениць Галини, Ніки, Василіси, Ірини та інших. Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері

17 квітняВеликий четвер, спомин Таємної вечері. Священномученика Симеона, єпископа Перського, мученика Адріана.

18 квітняВелика п'ятниця, спомин страстей Господніх. Преподобного Іоана – учня Григорія Декаполіта.

19 квітняВелика субота. Преподобного Іоана Дальнопечерника, святителя Георгія, єпископа Антиохійського, святителя Трифона Константинопольського.

20 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень. Пасха.

21 квітня – Початок Пасхального тижня, Світлий понеділок.

22 квітняСвітлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері.

23 квітняСвітла середа. Великомученика Юрія Переможця, собор преподобних отців з гори Синай. Віленської та Касперівської ікон Божої Матері.

24 квітняСвітлий четвер. Мучеників Сави Стратилата й 70-ти воїнів, преподобних Сави та Олексія Києво-Печерських, преподобної Єлизавети чудотвориці, Молченської ікони Божої Матері.

25 квітняСвітла п'ятниця. Ікони Божої Матері "Живоносне джерело", апостола і євангелиста Марка.

26 квітняСвітла субота. Священномученика Василія Асмасійського.

27 квітня – Антипасха, друга неділя після Пасхи, апостола Фоми, Преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, Львівської ікони Божої Матері.

28 квітня – другий тиждень після Пасхи, Проводи, поминання померлих.

29 квітня – дев'ятьох мучеників Кизицьких, преподобного Мемнона чудотворця.

30 квітня - апостола Якова Заведеєва.

Церковний календар на квітень 2025: коли Вербна неділя, Страсний тиждень і Великдень
Церковні свята у квітні / Фото: Pixabay

Церковні свята у квітні за старим календарем

1 квітня – мучеників Хрисанфа та Дарії, з ними мучеників Клавдія трибуна, Іларії, жінки його, Іасона і Мавра, синів їхніх, Діодора пресвітера та Маріана диякона, преподобного Інокентія Комельського, Вологодського.

2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Савви вбитих; мучениці Фотини (Світлани) самарянині, її синів Віктора та Іосії, мучениць Анатолії, Параскеви, Домніни, мученика Севастіана, мучениці Олександри та інших.

3 квітня – преподобного єпископа Якова сповідника, святителя Кирила, єпископа Катанського, святителя Фоми, патріарха Константинопольського.

4 квітня – священномученика Василія Анкірського, преподобного Ісаакія Далматського.

5 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці, Субота Акафіста. Преподобномученика єпископа Никона та 199-ти учнів його, мучеників Філита, Лідії, жінки його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.

6 квітня – преподобної Марії Єгипетської, Собор преподобних і преподобномучеників Звіринецьких, Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Преподобного Захарії ченця, святителя Артемія єпископа Селевкійського, преподобного єпископа Якова сповідника.

7 квітняБлаговіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня – Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, Собор Архангела Гавриїла.

9 квітня – мучениці Матрони Солунської, преподобного Іоанна прозорливого Єгипетського.

10 квітня – преподобного Стефана чудотворця Триглійського.

11 квітня – мучеників єпископа Марка Арефусійського, Кирила диякона та інших, преподобного Іоанна пустельника.

12 квітняЛазарева субота. Преподобного Іоанна Ліствичника, преподобного Іоанна безмовника.

13 квітняВхід Господній до Єрусалима.

14 квітняПочаток Страсної седмиці, Великий понеділок. Преподобної Марії Єгипетської.

15 квітняВеликий вівторок. Преподобного Тита чудотворця.

16 квітняВелика середа. Преподобного Никити, ігумена Мідікійського, мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт".

17 квітняВеликий четвер. Преподобного Йосипа піснеписця, преподобного Йосифа Багатостраждального, Печерського.

18 квітняВелика п'ятниця. Преподобних Марка Афінського, Платона Студійського.

19 квітняВелика субота. Рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського – учителя Словенського.

20 квітня – Світле Христове Воскресіння, Пасха.

21 квітняСвітла седмиця. Святителя Нифонта, єпископа Новгородського.

22 квітня – Іверської ікони Божої Матері, перехідне свято, відзначається у вівторок Світлої седмиці.

23 квітня – Собор преподобних отців, подвижників гори Синай, Білевської – "Віднайдення загиблих" – та Касперівської ікон Божої Матері.

24 квітня – священномученика Антипи Асійського, преподобного Іоанна – учня Григорія Декаполита.

25 квітня – ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" .

26 квітня – священномученика Артемона Лаодикійського.

27 квітня – друга неділя після Пасхи. Антипасха. Апостола Фоми.

28 квітня – апостолів від 70-ти – Аристарха, Пуда та Трофима, мучениць Василіси та Анастасії.

29 квітняРадониця – поминання спочилих. Мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії, мученика Леоніда та мучениць Ніки, Галини, Василіси, Феодори, Ірини та інших.

30 квітня – священномученика Симеона Персидського, мученика Адріана.

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