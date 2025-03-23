Церковний календар на квітень 2025: коли Вербна неділя, Страсний тиждень і Великдень

Квітневі церковні свята за старим та новим календарем

Церковний календар на квітень / Фото: Pixabay

Великі свята за церковним календарем у квітні

Цього року квітень насичений великими святами.

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Страсна седмиця – тиждень, що передує Великодню, триватиме з 14 по 19 квітня.

– тиждень, що передує Великодню, триватиме з 14 по 19 квітня. Вербна неділя відзначається 13 квітня.

відзначається 13 квітня. Великдень – найбільше свято у році – буде відзначатися 20 квітня.

– найбільше свято у році – буде відзначатися 20 квітня. Світла седмиця – Пасхальний тиждень, буде тривати з 21 по 27 квітня.

– Пасхальний тиждень, буде тривати з 21 по 27 квітня. Проводи – відзначаються з 28 квітня і впродовж двох тижнів після Пасхи, залежно від регіону України.

Церковні свята у квітні за новим календарем

1 квітня – преподобної Марії Єгипетської.

2 квітня – преподобного Тита чудотворця.

3 квітня – преподобного Микити Мидикійського, мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт".

4 квітня – преподобного Йосипа Піснеписця, преподобного Георгія з Малеї, преподобного Йосифа Києво-Печерського Багатохворобливого, преподобного Зосими.

5 квітня – акафістна субота, Похвала Пресвятій Богородиці, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона Студійського.

6 квітня – преподобної Марії Єгипетської (свято перехідне завжди відзначається у 5 неділю Великого посту); святителя Мефодія Моравського, 120-ти мучеників перських.

7 квітня – початок Вербного тижня, преподобного Георгія Мітиленського, мученика Руфина, мучениці Акилини і з ними 200 воїнів.

8 квітня – апостолів Іродіона, Агава, Руфа та інших, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, святителя Нифонта Києво-Печерського.

9 квітня – преподобномученика Вадима, мученика Євпсихія та інших.

10 квітня – мучеників Терентія, Максима, Олександра, Федора, священномученика Якова пресвітера, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

11 квітня – священномученика Антипи, єпископа, преподобного Іоана, учня Григорія Декаполіта.

12 квітня – Лазарева субота, Воскресіння праведного Лазаря. Преподобного Василія, єпископа Парійського, преподобного Ісаака Сиріна, преподобномучеників Мини, Давида та Іоана.

13 квітня – Вербна неділя, Вхід Господній в Єрусалим, шоста неділя Великого посту.

14 квітня – Початок Страсного тижня, Великий понеділок. Мучеників Антонія, Іоана і Євстратія Литовських.

15 квітня – Великий вівторок. Вишгородської ікони Божої Матері. Мучениць Василіси та Анастасії, мученика Сави Готського, мучеників Месукевійських – Кіндрата, Віктора, Якова.

16 квітня – Велика середа. Мучениць Агафії, Ірини, Хіонії, мученика Леоніда і мучениць Галини, Ніки, Василіси, Ірини та інших. Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері

17 квітня – Великий четвер, спомин Таємної вечері. Священномученика Симеона, єпископа Перського, мученика Адріана.

18 квітня – Велика п'ятниця, спомин страстей Господніх. Преподобного Іоана – учня Григорія Декаполіта.

19 квітня – Велика субота. Преподобного Іоана Дальнопечерника, святителя Георгія, єпископа Антиохійського, святителя Трифона Константинопольського.

20 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень. Пасха.

21 квітня – Початок Пасхального тижня, Світлий понеділок.

22 квітня – Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері.

23 квітня – Світла середа. Великомученика Юрія Переможця, собор преподобних отців з гори Синай. Віленської та Касперівської ікон Божої Матері.

24 квітня – Світлий четвер. Мучеників Сави Стратилата й 70-ти воїнів, преподобних Сави та Олексія Києво-Печерських, преподобної Єлизавети чудотвориці, Молченської ікони Божої Матері.

25 квітня – Світла п'ятниця. Ікони Божої Матері "Живоносне джерело", апостола і євангелиста Марка.

26 квітня – Світла субота. Священномученика Василія Асмасійського.

27 квітня – Антипасха, друга неділя після Пасхи, апостола Фоми, Преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, Львівської ікони Божої Матері.

28 квітня – другий тиждень після Пасхи, Проводи, поминання померлих.

29 квітня – дев'ятьох мучеників Кизицьких, преподобного Мемнона чудотворця.

30 квітня - апостола Якова Заведеєва.

Церковні свята у квітні / Фото: Pixabay

Церковні свята у квітні за старим календарем

1 квітня – мучеників Хрисанфа та Дарії, з ними мучеників Клавдія трибуна, Іларії, жінки його, Іасона і Мавра, синів їхніх, Діодора пресвітера та Маріана диякона, преподобного Інокентія Комельського, Вологодського.

2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Савви вбитих; мучениці Фотини (Світлани) самарянині, її синів Віктора та Іосії, мучениць Анатолії, Параскеви, Домніни, мученика Севастіана, мучениці Олександри та інших.

3 квітня – преподобного єпископа Якова сповідника, святителя Кирила, єпископа Катанського, святителя Фоми, патріарха Константинопольського.

4 квітня – священномученика Василія Анкірського, преподобного Ісаакія Далматського.

5 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці, Субота Акафіста. Преподобномученика єпископа Никона та 199-ти учнів його, мучеників Філита, Лідії, жінки його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.

6 квітня – преподобної Марії Єгипетської, Собор преподобних і преподобномучеників Звіринецьких, Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Преподобного Захарії ченця, святителя Артемія єпископа Селевкійського, преподобного єпископа Якова сповідника.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня – Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, Собор Архангела Гавриїла.

9 квітня – мучениці Матрони Солунської, преподобного Іоанна прозорливого Єгипетського.

10 квітня – преподобного Стефана чудотворця Триглійського.

11 квітня – мучеників єпископа Марка Арефусійського, Кирила диякона та інших, преподобного Іоанна пустельника.

12 квітня – Лазарева субота. Преподобного Іоанна Ліствичника, преподобного Іоанна безмовника.

13 квітня – Вхід Господній до Єрусалима.

14 квітня – Початок Страсної седмиці, Великий понеділок. Преподобної Марії Єгипетської.

15 квітня – Великий вівторок. Преподобного Тита чудотворця.

16 квітня – Велика середа. Преподобного Никити, ігумена Мідікійського, мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт".

17 квітня – Великий четвер. Преподобного Йосипа піснеписця, преподобного Йосифа Багатостраждального, Печерського.

18 квітня – Велика п'ятниця. Преподобних Марка Афінського, Платона Студійського.

19 квітня – Велика субота. Рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського – учителя Словенського.

20 квітня – Світле Христове Воскресіння, Пасха.

21 квітня – Світла седмиця. Святителя Нифонта, єпископа Новгородського.

22 квітня – Іверської ікони Божої Матері, перехідне свято, відзначається у вівторок Світлої седмиці.

23 квітня – Собор преподобних отців, подвижників гори Синай, Білевської – "Віднайдення загиблих" – та Касперівської ікон Божої Матері.

24 квітня – священномученика Антипи Асійського, преподобного Іоанна – учня Григорія Декаполита.

25 квітня – ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" .

26 квітня – священномученика Артемона Лаодикійського.

27 квітня – друга неділя після Пасхи. Антипасха. Апостола Фоми.

28 квітня – апостолів від 70-ти – Аристарха, Пуда та Трофима, мучениць Василіси та Анастасії.

29 квітня – Радониця – поминання спочилих. Мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії, мученика Леоніда та мучениць Ніки, Галини, Василіси, Феодори, Ірини та інших.

30 квітня – священномученика Симеона Персидського, мученика Адріана.