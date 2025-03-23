Церковный календарь на апрель 2025: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха

Апрельские церковные праздники по старому и новому календарю

Церковный календарь на апрель / Фото: Pixabay

Большие праздники по церковному календарю в апреле

В этом году апрель насыщен большими праздниками.

Страстная седмица – неделя, предшествующая празднику Пасхи, будет длиться с 14 по 19 апреля.

– неделя, предшествующая празднику Пасхи, будет длиться с 14 по 19 апреля. Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.

отмечается 13 апреля. Пасха – самый большой праздник в году – будет отмечаться 20 апреля.

– самый большой праздник в году – будет отмечаться 20 апреля. Светлая седмица – Пасхальная неделя, продлится с 21 по 27 апреля.

– Пасхальная неделя, продлится с 21 по 27 апреля. Проводы – отмечаются с 28 апреля и в течение двух недель после Пасхи, в зависимости от региона Украины.

Церковные праздники в апреле по новому календарю

1 апреля – преподобной Марии Египетской.

2 апреля – преподобного Тита чудотворца.

3 апреля – преподобного Никиты Мидикийского, Феодосийской мученицы девы, иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

4 апреля – преподобного Иосифа Песнеписца, преподобного Георгия из Малеи, преподобного Иосифа Киево-Печерского Многоболезненного, преподобного Зосимы.

5 апреля – акафистная суббота, Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона Студийского.

6 апреля – преподобной Марии Египетской (праздник переходной всегда отмечается в 5 воскресенье Великого поста); святителя Мефодия Моравского, 120 мучеников персидских.

7 апреля – начало Вербной недели, преподобного Георгия Митиленского, мученика Руфина, мученицы Акилины и с ними 200 воинов.

8 апреля – апостолов Иродиона, Агава, Руфа и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, святителя Нифонта Киево-Печерского.

9 апреля – преподобномученика Вадима, мученика Евпсихия и других.

10 апреля – мучеников Терентия, Максима, Александра, Федора, священномученика Иакова пресвитера, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

11 апреля – священномученика Антипы, епископа, преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита.

12 апреля – Лазарева суббота, Воскресение праведного Лазаря. Преподобного Василия, епископа Парийского, преподобного Исаака Сирина, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна.

13 апреля – Вербное воскресенье, Вход Господа в Иерусалим, шестое воскресенье Великого поста.

14 апреля – Начало Страстной недели, Великий понедельник. Мучеников Антония, Иоанна и Евстратия Литовских.

15 апреля – Великий вторник. Вышгородской иконы Божией Матери. Мучениц Василисы и Анастасии, мученика Саввы Готского, мучеников Месукевийских - Кондрата, Виктора, Якова.

16 апреля – Великая среда. Мучениц Агафьи, Ирины, Хионии, мученика Леонида и мучениц Галины, Ники, Василисы, Ирины и других. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери

17 апреля – Великий четверг, вспоминание Тайной вечери. Священномученика Симеона, епископа Персидского, мученика Адриана.

18 апреля – Великая пятница, вспоминание страстей Господних. Преподобного Иоанна – ученика Григория Декаполита.

19 апреля – Великая суббота. Преподобного Иоанна Дальнопечерника, святителя Георгия, епископа Антиохийского, святителя Трифона Константинопольского.

20 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

21 апреля – Начало Пасхальной недели, Светлый понедельник.

22 апреля – Светлый вторник. Иверская икона Божией Матери.

23 апреля – Светлая среда. Великомученика Юрия Победоносца, собор преподобных отцов с горы Синай. Виленской и Касперовской иконы Божией Матери.

24 апреля – Светлый четверг. Мучеников Саввы Стратилата и 70 воинов, преподобных Саввы и Алексея Киево-Печерских, преподобной Елизаветы чудотворицы, Молченской иконы Божией Матери.

25 апреля – Светлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола и евангелиста Марка.

26 апреля – Светлая суббота. Священномученика Василия Асмасийского.

27 апреля – Антипасха, второе воскресенье после Пасхи, апостола Фомы, Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля – вторая неделя после Пасхи, Проводы, поминание умерших.

29 апреля – девяти мучеников Кизицких, преподобного Мемнона чудотворца.

30 апреля – апостола Иакова Заведеева.

Церковные праздники в апреле / Фото: Pixabay

Церковные праздники в апреле по старому календарю

1 апреля – мучеников Хрисанфа и Дарии, с ними мучеников Клавдия трибуна, Илларии, жены его, Иасона и Мавра, сыновей их, Диодора пресвитера и Мариана диакона, преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского.

2 апреля – преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, в обители святого Саввы убитых; мученицы Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Параскевы, Домнины, мученика Севастиана, мученицы Александры и других.

3 апреля – преподобного епископа Иакова исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

4 апреля – священномученика Василия Анкирского, преподобного Исаакия Далматского.

5 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы, Суббота Акафиста. Преподобномученика епископа Никона и 199 учеников его, мучеников Филита, Лидии, жены его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

6 апреля – преподобной Марии Египетской, Собор преподобных и преподобномучеников Зверинецких, Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобного Захарии монаха, святителя Артемия епископа Селевкийского, преподобного епископа Иакова исповедника.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля – Предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, Собор Архангела Гавриила.

9 апреля – мученицы Матроны Солунской, преподобного Иоанна прозорливого Египетского.

10 апреля – преподобного Стефана чудотворца Триглийского.

11 апреля – мучеников епископа Марка Арефуссийского, Кирилла диакона и других, преподобного Иоанна отшельника.

12 апреля – Лазарева суббота. Преподобного Иоанна Листвичника, преподобного Иоанна безмолвника.

13 апреля – Вход Господа в Иерусалим.

14 апреля – Начало Страстной седмицы, Великий понедельник. Преподобной Марии Египетской.

15 апреля – Великий вторник. Преподобного Тита чудотворца.

16 апреля – Великая среда. Преподобного Никиты, игумена Мидикийского, Феодосийской мученицы девы, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет".

17 апреля – Великий четверг. Преподобного Иосифа песнописца, преподобного Иосифа Многострадального, Печерского.

18 апреля – Великая пятница. Преподобных Марка Афинского, Платона Студийского.

19 апреля – Великая суббота. Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского – учителя Словенского.

20 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха.

21 апреля – Светлая седмица. Святителя Нифонта, епископа Новгородского.

22 апреля – Иверской иконы Божией Матери, переходящий праздник, отмечается во вторник Светлой седмицы.

23 апреля – Собор преподобных отцов, подвижников горы Синай, Белевской – "Нахождение погибших" – и Касперовской икон Божией Матери.

24 апреля – священномученика Антипы Ассийского, преподобного Иоанна – ученика Григория Декаполита.

25 апреля – иконы Божией Матери "Живоносный Источник".

26 апреля – священномученика Артемона Лаодикийского.

27 апреля – второе воскресенье после Пасхи. Антипасха. Апостола Фомы.

28 апреля – апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии.

29 апреля – Радоница – поминовение усопших. Мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида и мучениц Ники, Галины, Василисы, Феодоры, Ирины и других.

30 апреля – священномученика Симеона Персидского, мученика Адриана.