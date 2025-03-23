Церковный календарь на апрель 2025: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха
Церковный календарь на апрель / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Большие праздники по церковному календарю в апреле
  2. Церковные праздники в апреле по новому календарю
  3. Церковные праздники в апреле по старому календарю

Большие праздники по церковному календарю в апреле

В этом году апрель насыщен большими праздниками. 

  • Страстная седмица – неделя, предшествующая празднику Пасхи, будет длиться с 14 по 19 апреля.
  • Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.
  • Пасха – самый большой праздник в году – будет отмечаться 20 апреля.
  • Светлая седмица – Пасхальная неделя, продлится с 21 по 27 апреля.
  • Проводы – отмечаются с 28 апреля и в течение двух недель после Пасхи, в зависимости от региона Украины.

Церковные праздники в апреле по новому календарю

1 апреля – преподобной Марии Египетской.

2 апреля – преподобного Тита чудотворца.

3 апреля – преподобного Никиты Мидикийского, Феодосийской мученицы девы, иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет".

4 апреля – преподобного Иосифа Песнеписца, преподобного Георгия из Малеи, преподобного Иосифа Киево-Печерского Многоболезненного, преподобного Зосимы.

5 апреля – акафистная суббота, Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона Студийского.

6 апреля – преподобной Марии Египетской (праздник переходной всегда отмечается в 5 воскресенье Великого поста); святителя Мефодия Моравского, 120 мучеников персидских.

7 апреля – начало Вербной недели, преподобного Георгия Митиленского, мученика Руфина, мученицы Акилины и с ними 200 воинов.

8 апреля – апостолов Иродиона, Агава, Руфа и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, святителя Нифонта Киево-Печерского.

9 апреля – преподобномученика Вадима, мученика Евпсихия и других.

10 апреля – мучеников Терентия, Максима, Александра, Федора, священномученика Иакова пресвитера, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

11 апреля – священномученика Антипы, епископа, преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита.

12 апреляЛазарева суббота, Воскресение праведного Лазаря. Преподобного Василия, епископа Парийского, преподобного Исаака Сирина, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна.

13 апреляВербное воскресенье, Вход Господа в Иерусалим, шестое воскресенье Великого поста.

14 апреляНачало Страстной недели, Великий понедельник. Мучеников Антония, Иоанна и Евстратия Литовских.

15 апреляВеликий вторник. Вышгородской иконы Божией Матери. Мучениц Василисы и Анастасии, мученика Саввы Готского, мучеников Месукевийских -  Кондрата, Виктора, Якова.

16 апреляВеликая среда. Мучениц Агафьи, Ирины, Хионии, мученика Леонида и мучениц Галины, Ники, Василисы, Ирины и других. Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери

17 апреля Великий четверг, вспоминание Тайной вечери. Священномученика Симеона, епископа Персидского, мученика Адриана.

18 апреляВеликая пятница, вспоминание страстей Господних. Преподобного Иоанна – ученика Григория Декаполита.

19 апреляВеликая суббота. Преподобного Иоанна Дальнопечерника, святителя Георгия, епископа Антиохийского, святителя Трифона Константинопольского.

20 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

21 апреля – Начало Пасхальной недели, Светлый понедельник.

22 апреляСветлый вторник. Иверская икона Божией Матери.

23 апреляСветлая среда. Великомученика Юрия Победоносца, собор преподобных отцов с горы Синай. Виленской и Касперовской иконы Божией Матери.

24 апреляСветлый четверг. Мучеников Саввы Стратилата и 70 воинов, преподобных Саввы и Алексея Киево-Печерских, преподобной Елизаветы чудотворицы, Молченской иконы Божией Матери.

25 апреляСветлая пятница. Иконы Божией Матери "Живоносный источник", апостола и евангелиста Марка.

26 апреляСветлая суббота. Священномученика Василия Асмасийского.

27 апреля – Антипасха, второе воскресенье после Пасхи, апостола Фомы, Преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, Львовской иконы Божией Матери.

28 апреля – вторая неделя после Пасхи, Проводы, поминание умерших.

29 апреля – девяти мучеников Кизицких, преподобного Мемнона чудотворца.

30 апреля – апостола Иакова Заведеева.

Церковный календарь на апрель 2025: когда Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха
Церковные праздники в апреле / Фото: Pixabay

Церковные праздники в апреле по старому календарю

1 апреля – мучеников Хрисанфа и Дарии, с ними мучеников Клавдия трибуна, Илларии, жены его, Иасона и Мавра, сыновей их, Диодора пресвитера и Мариана диакона, преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского.

2 апреля – преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, в обители святого Саввы убитых; мученицы Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Параскевы, Домнины, мученика Севастиана, мученицы Александры и других.

3 апреля – преподобного епископа Иакова исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

4 апреля – священномученика Василия Анкирского, преподобного Исаакия Далматского.

5 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы, Суббота Акафиста. Преподобномученика епископа Никона и 199 учеников его, мучеников Филита, Лидии, жены его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

6 апреля – преподобной Марии Египетской, Собор преподобных и преподобномучеников Зверинецких, Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Преподобного Захарии монаха, святителя Артемия епископа Селевкийского, преподобного епископа Иакова исповедника.

7 апреляБлаговещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля – Предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, Собор Архангела Гавриила.

9 апреля – мученицы Матроны Солунской, преподобного Иоанна прозорливого Египетского.

10 апреля – преподобного Стефана чудотворца Триглийского.

11 апреля – мучеников епископа Марка Арефуссийского, Кирилла диакона и других, преподобного Иоанна отшельника.

12 апреляЛазарева суббота. Преподобного Иоанна Листвичника, преподобного Иоанна безмолвника.

13 апреляВход Господа в Иерусалим.

14 апреляНачало Страстной седмицы, Великий понедельник. Преподобной Марии Египетской.

15 апреляВеликий вторник. Преподобного Тита чудотворца.

16 апреляВеликая среда. Преподобного Никиты, игумена Мидикийского, Феодосийской мученицы девы, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет".

17 апреляВеликий четверг. Преподобного Иосифа песнописца, преподобного Иосифа Многострадального, Печерского.

18 апреляВеликая пятница. Преподобных Марка Афинского, Платона Студийского.

19 апреляВеликая суббота. Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского – учителя Словенского.

20 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха.

21 апреляСветлая седмица. Святителя Нифонта, епископа Новгородского.

22 апреля – Иверской иконы Божией Матери, переходящий праздник, отмечается во вторник Светлой седмицы.

23 апреля – Собор преподобных отцов, подвижников горы Синай, Белевской – "Нахождение погибших" – и Касперовской икон Божией Матери.

24 апреля – священномученика Антипы Ассийского, преподобного Иоанна – ученика Григория Декаполита.

25 апреля – иконы Божией Матери "Живоносный Источник".

26 апреля – священномученика Артемона Лаодикийского.

27 апреля – второе воскресенье после Пасхи. Антипасха. Апостола Фомы.

28 апреля – апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии.

29 апреляРадоница – поминовение усопших. Мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида и мучениц Ники, Галины, Василисы, Феодоры, Ирины и других.

30 апреля – священномученика Симеона Персидского, мученика Адриана.

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