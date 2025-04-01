Все о дне 2 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Что празднуют в Украине и мире 2 апреля

2 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 2 апреля

2 апреля Православная церковь Украины чествует преподобного Тита Чудотворца, мучеников Амфиана и Едесия, мученика Поликарпа Александрийского.

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Преподобный Тит Чудотворец родился недалеко от Константинополя в Студийском монастыре в IX веке. С детства ревностно соблюдал пост и молитву. За это был наделен даром исцеления. Святой отличился своим противостоянием иконоборческой ереси. Несмотря на приказы императора уничтожить иконы, преподобный сохранил христианские святыни. Тит Чудотворец дожил до глубокой старости.

Святые мученики Амфиан и Едесий были родными братьями. Получив хорошее образование, братья оставили родной дом и состояние, чтобы посвятить свою жизнь Господу. Братья присоединились к христианам в Кесарии Палестинской. Но впоследствии юноши были арестованы вместе с другими христианами и приговорены к мученической смерти.

Святой Поликарп был христианином и выступил против императора Максимиана и его преследовании христиан Александрии. Мученик сам пошел на страдания за Христа, после пыток был усечен мечом.

Именины и день ангела 2 апреля

По новому церковному календарю 2 апреля день ангела Поликарпа. Имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "плодородный".

Именины 2 апреля (Фото: Pixabay)

Государственные и международные праздники в этот день

День кинолога Украины отмечается ежегодно 2 апреля. Это профессиональный праздник тех, кто посвятил себя такой сложной науке, как дрессировка собак. Профессия требует незаурядного характера и терпения. Праздник также чтит пушистых любимцев, служащих людям.

Всемирный день распространения знаний об аутизме основан ООН в 2007 году. Инициатива имеет целью обратить внимание на заболевание, распространить знания об этой болезни, а также улучшить условия жизни тех, кто страдает аутизмом.

Международный день детской книги основан с целью распространения чтения книг среди детей. Инициатива призвана донести родителям и детям, как важно читать и какую роль играют книги в жизни детей. Ведь книги развивают воображение, дают знания и укрепляют личность.

Какой праздник 2 апреля (Фото: Pixabay)

Народные приметы 2 апреля

В народном календаре зафиксированы следующие приметы:

если идет дождь, в этом году будет много грибов;

ясный теплый день предполагает хорошую погоду еще несколько недель;

увидеть скворца – к теплой весне;

много талой воды означает травянистый май.

В народе хорошей приметой считалось выпить воды из колодца. Любые заболевания тогда отступают.

Что нельзя делать 2 апреля

Запрещено ссориться, ругаться и злословить. Нельзя употреблять алкоголь и обманывать. В это время продолжается пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Не следует посещать бары, дискотеки и пр. Период поста следует проводить в раздумьях и покое.