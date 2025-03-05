Усе про 5 березня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

Про церковні свята 5 березня за новим календарем, хто святкує іменини, а також про народні прикмети та заборони, пов'язані з цим днем

Яке свято 5 березня / Фото: freepik

5 березня відзначено духовними подіями та стародавніми народними традиціями. У цей день православна церква вшановує пам'ять кількох святих, триває перший, особливо суворий тиждень Великого посту.

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Яке церковне свято сьогодні, 5 березня

5 березня православна церква вшановує пам'ять трьох святих: мучениці Іраїди, преподобного Марка Подвижника та мученика Конона Ісаврійського.

Мучениця Іраїда відома своєю непохитною вірою та мужністю. Вона постраждала за християнську віру, відмовившись зректися Христа, за що була піддана жорстоким тортурам та страчена. Її приклад надихає багатьох вірян на стійкість у вірі та відданість християнським цінностям.

Преподобний Марк, відомий як Марк Подвижник, був ченцем та аскетом, який присвятив своє життя молитві та духовним подвигам. Він залишив після себе численні духовні твори, які й досі є важливими для християнського богослов'я та духовного життя.

Яке церковне свято 5 березня / фото: wikipedia

Мученик Конон Ісаврійський жив у I столітті та був одним із перших християнських мучеників. Він відзначався глибокою вірою та відданістю Христу, за що був підданий переслідуванням та страчений. Його життя є прикладом мужності та стійкості у вірі.

5 березня припадає на перший тиждень Великого посту, який є особливо суворим періодом для вірян. У цей час церква закликає до посиленої молитви, покаяння та утримання від розваг. У храмах служиться особлива Літургія Ранішеосвячених Дарів.

Літургія Ранішеосвячених Дарів Проводиться лише кілька разів на рік, переважно перед великими святами. Ця служба надає вірянам можливість причаститися Святих Дарів у дні, коли повна літургія не звершується. Проводиться лише кілька разів на рік, переважно перед великими святами. Ця служба надає вірянам можливість причаститися Святих Дарів у дні, коли повна літургія не звершується.

Іменини та день ангела 5 березня

Іменини та день ангела 5 березня / фото: freepik

5 березня святкують іменини носії імен Іраїда, Раїса, Марк та Конон. Розглянемо значення цих імен:

Іраїда. Ім'я грецького походження, що означає "героїня" або "дочка героя".

Раїса. Походить від грецького коріння та перекладається як "легка", "безтурботна".

Марк. Латинське ім'я, що означає "молоток" або "присвячений Марсу" — римському богу війни.

Конон. Ім'я грецького походження, що перекладається як "той, хто трудиться" або "працьовитий".

Міжнародні свята у цей день

Окрім церковних свят 5 березня відзначено й міжнародними подіями.

Європейський день геодезії та геоінформації. Дата присвячена професіоналам, які займаються вивченням земної поверхні та створенням географічних інформаційних систем.

Всесвітній день енергоефективності. Головною метою є привернення уваги до раціонального використання енергоресурсів та впровадження енергоефективних технологій у повсякденне життя.

Народні прикмети та що не можна робити 5 березня

5 березня в народному календарі вважається важливим днем, адже на цей період припадає початок весняного пробудження природи. Водночас люди вірили в різні прикмети, які могли передбачити погоду та врожай на майбутній рік.

Народні прикмети та заборони 5 березня / фото: freepik

Народні прикмети 5 березня:

якщо цього дня йде сніг – весна буде затяжною, а літо прохолодним;

якщо вночі небо зоряне – слід чекати пізніх приморозків у квітні;

гучний спів птахів віщує швидке потепління;

відлига 5 березня – до теплої весни та гарного врожаю.

Оскільки цей день припадає на перший тиждень Великого посту, існують суворі обмеження.

Не можна їсти м’ясо, молочні продукти, яйця та рибу – слід дотримуватися пісної дієти. Цей період присвячений покаянню та духовному очищенню, тому слід уникати гучних розваг та святкувань.

Не рекомендується починати нові важливі справи – вважається, що вони будуть невдалими. 5 березня – це час для духовного очищення, осмислення своїх вчинків та дотримання постових традицій.