Коли свято сорока святих у 2025 році за новим календарем, головні традиції та прикмети

Свято 40 святих / Фото: starkon.city

Коли свято 40 святих у 2025 році

За церковним календарем, що прийнятий в Україні, свято сорока святих відзначається 9 березня. Раніше, за юліанським церковним календарем, воно припадало на 22 березня. 40 святих – свято, в якому дуже тісно переплелися християнські традиції та стародавні язичницькі обряди.

Що означає свято 40 святих мучеників

За релігійними переказами 40 святих були легендарними воїнами Римської імперії, що відзначилися мужністю та безстрашністю. Серед них: Іраклій, Смарагд, Валент, Флавій, Горгоній, Феофіл, Доміціан, Афанасій, Кирил, Миколай, Валерій. З кожної битви вони виходили переможцями, й усі були християнами. Того часу, в 320 році, імператор Костянтин прирівняв християн в правах до язичників.

Але не всі язичники погодилися із цим. Тому в провінції Вірменія, у місті Севастія, керівник гарнізону вирішив викорінити усіх християн. 40 молодих славних воїнів були заарештовані. Але всі вони відмовилися зректися віри. Старший із них, Киріон, відкрито виступив проти правителя.

Усі воїни були відведені до крижаної річки, де терпіли муки протягом цілого дня. Не зламавши їх віри воєначальник наказав усіх спалити. Севастійський єпископ разом з іншими християнами поховав рештки святих мучеників.

Традиції на 40 святих

Свято 40 святих обросло безліччю народних звичаїв, прикмет та приказок. Саме свято називали Сороки, або Жайворонки. Здавна вважалося, що сорока цього дня мостить собі гніздо з 40 гілочок. До свята була приказка: "Сорока – іменинниця!".

Свято сорока святих / Фото: sabrina.com.ua

Господині до свята випікали традиційне пісне печиво у формі пташечок, їх називали або сороки, або жайворонки, залежно від регіону України. Необхідно було спекти 40 штук. Їх розвішували на деревах, ними пригощали сусідів та дітей.

Молоді дівчата на Сороки виконували обряд закликання весни та зустрічі птахів. Спечені коржики-жайворонки виносили за село і виконували веснянки, звертаючись до птаха жайворонка.

У словнику-довіднику з етнокультурології Людмили Маєвської наведені слова веснянки, що співається від імені птаха на свято 40 мучеників Севастійських:

Не сам же я вийшов,

Дажбог мене вислав,

З правої ручейки

І ключики видав.

З правої ручейки

Літо відмикати,

З лівої ручейки

Зиму замикати.

В народі казали, що на 40 святих ще могло випасти "40 лопат снігу", це останній сніг у році. Жайворонки приносили весну.

Що не можна робити на 40 святих

Цього дня триває піст, тому їсти їжу тваринного походження не можна. На честь свята можна додавати олію до їжі. Святкові коржики випікаються з пісного тіста. У свята зазвичай не можна прати, шити та вишивати. Поганою прикметою вважається брати та давати в борг.

Прикмети на свято 40 святих

Цього дня в народі вже чекали пташок, тож якщо вони прилетіли до Сороки, то весна вже близько. Є ще кілька прикмет до свята.

Якщо синиця співає – весна буде теплою.

Снігопад – до холодів на Великдень.

Мороз і хмарне небо віщують потепління.

Снігопад передбачає дощове літо і гарний врожай.

Відлига – до врожаю гречки.

Віряни у свято йдуть до церкви й ставлять свічки. Моляться перед іконою 40 святих та вклоняються 40 разів. В молитвах просять здоров’я та сили духу, мужності у випробуваннях.