Когда праздник сорока святых в 2025 году по новому календарю, главные традиции и приметы

Праздник 40 святых / Фото: starkon.city

Когда праздник 40 святых в 2025 году

По церковному календарю, принятому в Украине, праздник сорока святых отмечается 9 марта. Ранее, по юлианскому церковному календарю, он приходился на 22 марта. 40 святых – праздник, где очень тесно переплелись христианские традиции и древние языческие обряды.

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Что значит праздник 40 святых мучеников

По религиозным преданиям 40 святых были легендарными воинами Римской империи, отличившимися мужеством и бесстрашием. Среди них: Ираклий, Смарагд, Валент, Флавий, Горгоний, Феофил, Домициан, Афанасий, Кирилл, Николай, Валерий. Из каждого сражения они выходили победителями, и все были христианами. В то время, в 320 году, император Константин приравнял христиан к язычникам.

Но не все язычники согласились с этим. Поэтому в провинции Армения, в городе Севастия, руководитель гарнизона решил искоренить всех христиан. 40 молодых славных воинов арестовали. Но все они отказались отречься от веры. Старший из них, Кирион, открыто выступил против правителя.

Всех воинов завели в ледяную реку, где они терпели мучения в течение целого дня. Не сломив их веры, военачальник приказал всех сжечь. Севастийский епископ вместе с другими христианами похоронил останки святых мучеников.

Традиции на 40 святых

Праздник 40 святых оброс множеством народных обычаев, примет и поговорок. Сам праздник называли Сороки, или Жаворонки. Издавна считалось, что сорока в этот день вьет гнездо из 40 веточек. К празднику была поговорка: "Сорока – именинница!".

Праздник сорока святых / Фото: sabrina.com.ua

Хозяйки к празднику выпекали традиционное постное печенье в форме птичек, их называли сороки или жаворонки, в зависимости от региона Украины. Необходимо было испечь 40 штук. Их развешивали на деревьях, ими угощали соседей и детей.

Молодые девушки на Сороки выполняли обряд призыва весны и встречи птиц. Испеченных жаворонков выносили за село и исполняли веснянки, обращаясь к птице жаворонку.

В словаре-справочнике по этнокультурологии Людмилы Маевской приведены слова веснянки, которая поется от имени птицы на праздник 40 мучеников Севастийских:

Не сам же я вийшов,

Дажбог мене вислав,

З правої ручейки

І ключики видав.

З правої ручейки

Літо відмикати,

З лівої ручейки

Зиму замикати.

В народе говорили, что на 40 святых еще могло выпасть "40 лопат снега", это последний снег в году. Жаворонки приносили весну.

Что нельзя делать на 40 святых

В этот день продолжается пост, поэтому есть пищу животного происхождения нельзя. В честь праздника можно добавлять растительное масло в пищу. Праздничные лепешки выпекаются из постного теста. По праздникам обычно нельзя стирать, шить и вышивать. Плохой приметой считается брать и давать взаймы.

Приметы на праздник 40 святых

В этот день в народе уже ждали птичек, так что если они прилетели к Сороке, то весна уже близко. Есть еще несколько примет к празднику.

Если синица поет – весна будет теплой.

Снегопад – к холодам на Пасху.

Мороз и облачное небо предвещают потепление.

Снегопад – к дождливому лету и хорошему урожаю.

Оттепель - к урожаю гречихи.

Верующие в праздник идут в церковь и ставят свечи. Молятся перед иконой 40 святых и кланяются 40 раз. В молитвах просят здоровья и силы духа, мужества в испытаниях.