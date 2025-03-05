Усе про день 6 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято проводиться 6 березня 2025 року та кого вітати з іменинами

Усе про день 6 березня / фото: freepik

Церковні свята завтра, 6 березня

Православна церква 6 березня вшановує пам'ять 42 мучеників Амморійських, знайдення Чесного Хреста святою Оленою в Єрусалимі та преподобного Аркадія Кіпрського.

42 мученики Амморійські жили в місті Амморія в Малій Азії. У IX столітті воно було захоплене арабами. 42 воєначальники, серед яких Костянтин, Феофіл та Федір, відмовилися зректися християнської віри та були страчені за свою відданість. Їх подвиг став символом стійкості та мужності у вірі.

Знайдення Чесного Хреста святою Оленою – свято, що вшановує подію, коли свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, у IV столітті знайшла хрест. За переказами, вона здійснила паломництво до Єрусалима і там знайшла Чесний Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Ця подія стала важливою віхою в історії християнства та символом перемоги віри.

Церковні свята 6 березня / фото: freepik

Преподобний Аркадій Кіпрський був відомим подвижником, який присвятив своє життя служінню Богу та людям. Його духовні подвиги та мудрість зробили його шанованим святим на Кіпрі та за його межами.

Іменини та день ангела 6 березня

Сьогодні ми вітаємо з іменинами носіїв імен Костянтин, Феофіл, Федір та Аркадій.

Костянтин. Походить від латинського Constans, що означає "постійний", "незмінний".

Феофіл. Грецьке ім'я, що перекладається як "любий Богу" або "той, хто любить Бога".

Федір. Слов'янська форма грецького імені "Теодорос", що означає "Божий дар".

Аркадій. Походить від грецького "Аркадіос", що означає "житель Аркадії" – регіону в Греції, який символізує пасторальний спокій та щастя.

Іменини та день ангела 6 березня / фото: freepik

Міжнародні свята 6 березня

Сьогодні ми також вшановуємо наступні події:

Всесвітній день книги. Головною ідеєю є популяризування читання, відзнака видавничої справи та захист інтелектуальної власності через авторське право.

Всесвітній день книги Цей день нагадує про роль книг у формуванні особистості, освіті та розширенні кругозору. Книги не тільки передають знання, а й сприяють розвитку критичного мислення та уяви. Книга – це джерело натхнення, знань і культурної спадщини, що передається з покоління в покоління. Читання сприяє розвитку мовлення, розширює світогляд і допомагає людині краще розуміти навколишній світ. Цей день нагадує про роль книг у формуванні особистості, освіті та розширенні кругозору. Книги не тільки передають знання, а й сприяють розвитку критичного мислення та уяви. Книга – це джерело натхнення, знань і культурної спадщини, що передається з покоління в покоління. Читання сприяє розвитку мовлення, розширює світогляд і допомагає людині краще розуміти навколишній світ.

Європейський день праведників. Присвячений вшануванню людей, які ризикували своїм життям, щоб врятувати інших під час геноцидів та тоталітарних режимів. Цей день нагадує про важливість моральної відповідальності та людяності.

Народні прикмети та що не можна робити 6 березня

Народні прикмети та заборони 6 березня / фото: freepik

У народі 6 березня пов'язували з різними прикметами та заборонами.

Прикмети:

якщо цього дня йде сніг, весна буде пізньою;

тепла погода 6 березня віщує ранню весну.

Оскільки триває Великий піст, заборонено вживати м'ясні та молочні продукти. Також рекомендується утриматись від гучних розваг та святкувань, присвятивши день духовним роздумам та молитві. Дотримання цих традицій допомагає зберігати духовну рівновагу та шанувати пам'ять святих і предків.