RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шмигаль: 35 країн готові бойкотувати Олімпіаду, якщо до ігор допустять Росію та Білорусь

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 21:19
Шмигаль: 35 країн готові бойкотувати Олімпіаду, якщо до ігор допустять Росію та Білорусь - Фото
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Олімпійські Ігри в Парижі у 2024 році ризикують залишитися без учасників з 35 країн у разі, якщо до змагань буде допущено спортсменів Росії та Білорусі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Спорт та воєнна агресія несумісні. Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", – написав Шмигаль.

Він повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів та тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об'єкти, щодня атакує мирні міста й села ракетами та дронами.

"Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо рф та білорусь будуть допущені до участі у змаганнях. Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади", – заявив український прем'єр.

Національний олімпійський комітет України продовжує консультації з суб’єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок.

"Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде прийнято, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті", – йдеться у заяві НОК.

Як зазначено, наразі українські спортсмени беруть участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор лише за умови участі спортсменів із вищезазначених країн, допущених міжнародними федераціями як індивідуальних нейтральних атлетів та дотримуючись суворих умов нейтралітету, встановлених кожною з них.

Читайте також: Харлан скасували дискваліфікацію, а у фехтуванні більше не буде рукостискань

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Денис Шмигальолімпіадаспорт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 