Шмигаль: 35 країн готові бойкотувати Олімпіаду, якщо до ігор допустять Росію та Білорусь

Олімпійські Ігри в Парижі у 2024 році ризикують залишитися без учасників з 35 країн у разі, якщо до змагань буде допущено спортсменів Росії та Білорусі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Спорт та воєнна агресія несумісні. Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", – написав Шмигаль.

Він повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів та тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об'єкти, щодня атакує мирні міста й села ракетами та дронами.

"Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо рф та білорусь будуть допущені до участі у змаганнях. Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади", – заявив український прем'єр.

Національний олімпійський комітет України продовжує консультації з суб’єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок.

"Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде прийнято, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті", – йдеться у заяві НОК.

Як зазначено, наразі українські спортсмени беруть участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор лише за умови участі спортсменів із вищезазначених країн, допущених міжнародними федераціями як індивідуальних нейтральних атлетів та дотримуючись суворих умов нейтралітету, встановлених кожною з них.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повернути російських спортсменів на Олімпіаду – це сказати всьому світу, що терор може бути прийнятним.

7 лютого мер Парижа Анн Ідальго заявила, що вважає "непристойною" участь російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

14 серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна готова взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі влітку 2024 року, за умови допуску до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

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