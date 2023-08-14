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Шмыгаль: 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду, если к играм допустят Россию и Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 21:19
Шмыгаль: 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду, если к играм допустят Россию и Беларусь - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Олимпийские Игры в Париже в 2024 году рискуют остаться без участников из 35 стран в случае, если к соревнованиям будут допущены спортсмены России и Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Спорт и военная агрессия несовместимы. Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх", – написал Шмыгаль.

Он сообщил, что за время полномасштабной войны Россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта, ежедневно атакует мирные города и села ракетами и дронами.

"Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если рф и беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады", – заявил украинский премьер.

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей из стран-агрессоров.

"Мы работаем над тем, чтобы учесть все возможные аспекты этой беспрецедентной ситуации. Окончательное решение будет принято, когда все подходящие факторы будут рассмотрены", – говорится в заявлении НОК.

Как отмечается, сейчас украинские спортсмены принимают участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм только при участии спортсменов из вышеупомянутых стран, допущенных международными федерациями как индивидуальных нейтральных атлетов и соблюдая строгие условия нейтралитета, установленные каждой из них.

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Наталья Медведева
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СпортОлимпиадаДенис Шмыгаль
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