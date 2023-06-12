RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

8 травня буде вихідним. Зеленський підписав закон про День пам’яті та перемоги над нацизмом

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 16:21
8 травня буде вихідним. Зеленський підписав закон про День пам’яті та перемоги над нацизмом - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Ради.

Зазначається, що закон було повернуто з підписом президента сьогодні, 12 червня.

Закон передбачає відзначення 8 травня Дня памʼяті та перемоги над нацизмом. Цей день буде вихідним.

Ініціатором законопроєкту був Зеленський. 29 травня його винесли на голосування, за основу та в цілому законопроєкт підтримали 317 депутатів.

  • Раніше Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, проте це буде робочий день.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийзаконвихідний9 травня8 травняДень пам'яті
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 