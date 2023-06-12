8 травня буде вихідним. Зеленський підписав закон про День пам’яті та перемоги над нацизмом
12.06.2023, 16:21
Володимир Зеленський (Фото - ОП)
Президент Володимир Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Ради.
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Зазначається, що закон було повернуто з підписом президента сьогодні, 12 червня.
Закон передбачає відзначення 8 травня Дня памʼяті та перемоги над нацизмом. Цей день буде вихідним.
Ініціатором законопроєкту був Зеленський. 29 травня його винесли на голосування, за основу та в цілому законопроєкт підтримали 317 депутатів.
- Раніше Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, проте це буде робочий день.
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