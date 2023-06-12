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8 мая будет выходным. Зеленский подписал закон о Дне памяти и победы над нацизмом

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 16:21
8 мая будет выходным. Зеленский подписал закон о Дне памяти и победы над нацизмом - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Рады.

Отмечается, что закон был возвращен с подписью президента сегодня, 12 июня.

Закон предусматривает празднование 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом. Этот день будет выходным.

Инициатором законопроекта был Зеленский. 29 мая его вынесли на голосование, за основу и в целом законопроект поддержали 317 депутатов.

  • Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине отмечают День Европы, однако это будет рабочий день.
Оксана Житнюк
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