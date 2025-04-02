Аерокосмічна компанія ICEYE може запропонувати Україні "унікальну" технологію
Аерокосмічна компанія ICEYE може запропонувати Україні суверенну "унікальну" технологію щодо систем командування та управління, а також використання аналітики штучного інтелекту для підтримки бою. Про це сказав віцепрезидент ICEYE з питань НАТО, Північних країн та місій Сеппо Аалтонен в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, в ICEYE бачать, яку роль космос може відігравати для виявлення наземних цілей.
"Ідеться не лише про супутники, а і про системи командування та управління, а також використання аналітики штучного інтелекту для підтримки бою. Тут я бачу хороші можливості для співпраці потужної української [оборонної] екосистеми зі знаннями та космічними можливостями, які може надати ICEYE", – сказав він.
Компанія може запропонувати Україні суверенну "унікальну" технологію, дані та рішення для їх аналізу, наголосив він.
Відповідаючи на запитання про використання інформації з поля бою в Україні для посилення спільної безпеки, Аалтонен сказав, що серед зображень українського супутника є "багато цікавого, що можна вивчити та використати".
Він нагадав, що ICEYE надаватиме НАТО розвіддані. Віцепрезидент запевнив, що компанія знає, що треба "масштабно підтримувати та розвивати західну оборону".
"Це дуже важливий для нас крок, і я сподіваюсь, що він також сприятиме тому, щоб Україна мала переваги. Наприклад, космос може допомогти захистити українські міста від терору завдяки можливостям раннього виявлення наближення ракет", – додав Аалтонен.
- У серпні 2022 року волонтерський фонд Притули придбав для потреб Збройних Сил України у безстрокове користування потужності космічного супутника дистанційного зондування Землі фінської компанії ICEYE.
- Компанія Макса Полякова EOS Data Analytics пояснила, що один знімок супутника сузірʼя ICEYE може охоплювати територію до 225 кв. км.
- У вересні тодішній міністр оборони Резніков заявив, що супутники ICEYE якісно підвищили можливості української армії.
- У листопаді ГУР повідомило, що за допомогою цих супутників розвідало близько 150 об'єктів росіян на той момент.
- У листопаді 2024 року Міністерство оборони підписало контракт з ICEYE, який має дозволити військовим отримувати більше фото поля бою з супутників.