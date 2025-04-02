Аерокосмічна компанія ICEYE може запропонувати Україні "унікальну" технологію

Йдеться про системи командування та управління, а також використання аналітики штучного інтелекту для підтримки бою, каже віцепрезидент ICEYE

Супутник в космосі (Зображення: ICEYE)

Аерокосмічна компанія ICEYE може запропонувати Україні суверенну "унікальну" технологію щодо систем командування та управління, а також використання аналітики штучного інтелекту для підтримки бою. Про це сказав віцепрезидент ICEYE з питань НАТО, Північних країн та місій Сеппо Аалтонен в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, в ICEYE бачать, яку роль космос може відігравати для виявлення наземних цілей.

"Ідеться не лише про супутники, а і про системи командування та управління, а також використання аналітики штучного інтелекту для підтримки бою. Тут я бачу хороші можливості для співпраці потужної української [оборонної] екосистеми зі знаннями та космічними можливостями, які може надати ICEYE", – сказав він.

Компанія може запропонувати Україні суверенну "унікальну" технологію, дані та рішення для їх аналізу, наголосив він.

Відповідаючи на запитання про використання інформації з поля бою в Україні для посилення спільної безпеки, Аалтонен сказав, що серед зображень українського супутника є "багато цікавого, що можна вивчити та використати".

Він нагадав, що ICEYE надаватиме НАТО розвіддані. Віцепрезидент запевнив, що компанія знає, що треба "масштабно підтримувати та розвивати західну оборону".

"Це дуже важливий для нас крок, і я сподіваюсь, що він також сприятиме тому, щоб Україна мала переваги. Наприклад, космос може допомогти захистити українські міста від терору завдяки можливостям раннього виявлення наближення ракет", – додав Аалтонен.