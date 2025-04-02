Аэрокосмическая компания ICEYE может предложить Украине "уникальную" технологию
Аэрокосмическая компания ICEYE может предложить Украине суверенную "уникальную" технологию систем командования и управления, а также использование аналитики искусственного интеллекта для поддержки боя. Об этом сказал вице-президент ICEYE по вопросам НАТО, Северных стран и миссий Сеппо Аалтонен в интервью LIGA.net.
По его словам, в ICEYE видят, какую роль космос может играть для обнаружения наземных целей.
"Речь идет не только о спутниках, но и о системах командования и управления, а также использовании аналитики искусственного интеллекта для поддержки боя. Здесь я вижу хорошие возможности для сотрудничества мощной украинской [оборонной] экосистемы со знаниями и космическими возможностями, которые может предоставить ICEYE", – сказал он.
Компания может предложить Украине суверенную "уникальную" технологию, данные и решения для их анализа, подчеркнул он.
Отвечая на вопрос об использовании информации с поля боя в Украине для усиления общей безопасности, Аалтонен сказал, что среди изображений украинского спутника есть "много интересного, что можно изучить и использовать".
Он напомнил, что ICEYE будет предоставлять НАТО разведданные. Вице-президент заверил, что компания знает, что нужно "масштабно поддерживать и развивать западную оборону".
"Это очень важный для нас шаг, и я надеюсь, что он также будет способствовать тому, чтобы Украина имела преимущества. Например, космос может помочь защитить украинские города от террора благодаря возможностям раннего выявления приближения ракет", – добавил Аалтонен.
- В августе 2022 года волонтерский фонд Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины в бессрочное пользование мощности космического спутника дистанционного зондирования Земли финской компании ICEYE.
- Компания Макса Полякова EOS Data Analytics объяснила, что один снимок спутника созвездия ICEYE может охватывать территорию до 225 кв. км.
- В сентябре тогдашний министр обороны Резников заявил, что спутники ICEYE качественно повысили возможности украинской армии.
- В ноябре ГУР сообщило, что с помощью этих спутников разведало около 150 объектов россиян на тот момент.
- В ноябре 2024 года Министерство обороны подписало контракт с ICEYE, который должен позволить военным получать больше фото поля боя со спутников.