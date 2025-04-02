Аэрокосмическая компания ICEYE может предложить Украине "уникальную" технологию

Речь идет о системах командования и управления, а также использование аналитики искусственного интеллекта для поддержки боя, говорит вице-президент

Спутник в космосе (Изображение: ICEYE)

Аэрокосмическая компания ICEYE может предложить Украине суверенную "уникальную" технологию систем командования и управления, а также использование аналитики искусственного интеллекта для поддержки боя. Об этом сказал вице-президент ICEYE по вопросам НАТО, Северных стран и миссий Сеппо Аалтонен в интервью LIGA.net.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, в ICEYE видят, какую роль космос может играть для обнаружения наземных целей.

"Речь идет не только о спутниках, но и о системах командования и управления, а также использовании аналитики искусственного интеллекта для поддержки боя. Здесь я вижу хорошие возможности для сотрудничества мощной украинской [оборонной] экосистемы со знаниями и космическими возможностями, которые может предоставить ICEYE", – сказал он.

Компания может предложить Украине суверенную "уникальную" технологию, данные и решения для их анализа, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об использовании информации с поля боя в Украине для усиления общей безопасности, Аалтонен сказал, что среди изображений украинского спутника есть "много интересного, что можно изучить и использовать".

Он напомнил, что ICEYE будет предоставлять НАТО разведданные. Вице-президент заверил, что компания знает, что нужно "масштабно поддерживать и развивать западную оборону".

"Это очень важный для нас шаг, и я надеюсь, что он также будет способствовать тому, чтобы Украина имела преимущества. Например, космос может помочь защитить украинские города от террора благодаря возможностям раннего выявления приближения ракет", – добавил Аалтонен.