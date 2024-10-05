Al Hadath: Наступник Насралли був убитий в результаті атаки Ізраїлю

Хашим Софі ад-Дін (Фото: Вікіпедія)

Наступник убитого ватажка Хезболли Хасана Насралли Хашим Софі ад-Дін, імовірно, загинув унаслідок ізраїльського удару по південному Бейруту 4 жовтня. Про це повідомляють арабські видання Al Hadath та Al Arabiya з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Зокрема, генсек Арабської ісламської ради Мухаммед Алі аль-Хусейні в ефірі Al Arabiya заявив, що наступник Насралли "перебуває серед загиблих" і зазначив, що серед членів ради є агент, який хоче "покласти лідерів Хезболли на вівтар"

أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني: هناك عميل بين أعضاء مجلس الشورى يريد الانتقام لنفسه بتقديم قادة حزب الله على مذبح عقدته النفسية.. وأي خليفة لنصر الله وصفي الدين هو في عداد الموتى#لبنان #قناة_العربية pic.twitter.com/T99kZ54K1k — العربية (@AlArabiya) October 5, 2024

Водночас видання Al Hadath стверджує, що 5 жовтня Ізраїль нібито підтвердив смерть Хашема Сафі ад-Діна і всіх, хто був з ним, унаслідок п'ятничного удару. За словами представника ізраїльської армії Авіхая Адраї, загинути також міг і командувач системи зв'язку Хезболли Рашид Скафі.

За даними Al Hadath, Софі ад-Дін перебував глибше в бункері, ніж його двоюрідний брат Насралла. Для атаки ізраїльська авіація нібито використала бомбу вагою 73 тонни. Як зазначає Al Arabiya, у бункері також міг бути голова розвідки ХАМАС, відомий під прізвиськом Мортада.

30 вересня стало відомо, що після смерті Насралли його наступником став двоюрідний брат Хашим Сафі ад-Дін.

4 жовтня Ізраїль ударив по Бейруту. Як припустило видання Axios, метою міг бути новий ватажок Хезболла.

5 жовтня Ізраїль ударив по складах зброї в Сирії, а також атакував північ Лівану. За інформацією Reuters, міг загинути бойовик ХАМАС Саїд Аталлах Алі із сім'єю.