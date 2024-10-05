Al Hadath: Преемник Насраллы был убит в результате атаки Израиля

Хашим Софи ад-Дин (Фото: Википедия)

Преемник убитого главаря Хезболлы Хасана Насраллы Хашим Софи ад-Дин, вероятно, погиб в результате израильского удара по южному Бейруту 4 октября. Об этом сообщают арабские издания Al Hadath и Al Arabiya, ссылаясь на осведомленных собеседников.

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В частности, генсек Арабского исламского совета Мухаммед Али аль-Хусейни в эфире Al Arabiya заявил, что преемник Насраллы "находится среди погибших" и отметил, что среди членов совета есть агент, который хочет "возложить лидеров Хезболлы на алтарь"

أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني: هناك عميل بين أعضاء مجلس الشورى يريد الانتقام لنفسه بتقديم قادة حزب الله على مذبح عقدته النفسية.. وأي خليفة لنصر الله وصفي الدين هو في عداد الموتى#لبنان #قناة_العربية pic.twitter.com/T99kZ54K1k — العربية (@AlArabiya) October 5, 2024

В то же время издание Al Hadath утверждает, что 5 октября Израиль якобы подтвердил смерть Хашема Сафи ад-Дина и всех, кто был с ним, в результате пятничного удара. По словам представителя израильской армии Авихая Адраи, погибнуть также мог и командующий системой связи Хезболлы Рашид Скафи.

По данным Al Hadath, Софи ад-Дин находился глубже в бункере, чем его двоюродный брат Насралла. Для атаки израильская авиация якобы использовала бомбу в 73 тонны. Как отмечает Al Arabiya, в бункере также мог находиться глава разведки ХАМАС, известный под прозвищем Мортада.

30 сентября стало известно, что после смерти Насраллы его преемником стал двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин.

4 октября Израиль ударил по Бейруту. Как предположило издание Axios, целью мог быть новый главарь Хезболлы.

5 октября Израиль ударил по складам оружия в Сирии, а также атаковал север Ливана. По информации Reuters, мог погибнуть боевик ХАМАС Саид Аталлах Али с семьей.