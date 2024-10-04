NYT: Иран готовится к атаке со стороны Израиля и просит Россию о помощи

Иранские ракеты (Фото: ЕРА)

Иран готовится к возможному удару со стороны Израиля в ответ на ракетную атаку, совершенную Тегераном 1 октября. В связи с этим Иран обратился к России с просьбой оказать помощь в спутниковой разведке, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных иранских чиновников.

По словам чиновников, участвующих в военном планировании, Иран обратился к России с просьбой помочь в спутниковой разведке, чтобы подготовиться к возможным израильским ударам.

В то же время The New York Times не дает других деталей и не сообщает, ответила ли Россия на этот запрос.

В первый день октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ. В тот же день Иран выпустил 180 ракет по Израилю: часть ударов была по центру страны, остальные – по югу.

Теперь иранские официальные лица ждут ответа от Израиля.