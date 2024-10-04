NYT: Іран готується до атаки з боку Ізраїлю та просить Росію про допомогу

Іранські ракети (Фото: ЕРА)

Іран готується до можливого удару з боку Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку, здійснену Тегераном 1 жовтня. У зв'язку з цим Іран звернувся до Росії з проханням надати допомогу в супутниковій розвідці, пише американська газета The New York Times з посиланням на двох неназваних іранських посадовців.

За словами чиновників, які беруть участь у військовому плануванні, Іран звернувся до Росії з проханням допомогти в супутниковій розвідці, щоб підготуватися до можливих ізраїльських ударів.

Водночас The New York Times не надає інших деталей і не повідомляє, чи відповіла Росія на цей запит.

У перший день жовтня Ізраїль оголосив початок наземної операції на півдні Лівану, аби захиститися від атак Хезболли. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ. Того самого дня Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю: частина ударів була по центру країни, решта – на півдні.

Тепер іранські офіційні особи очікують відповідь від Ізраїлю.