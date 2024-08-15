Американку російського походження засудили у Росії до 12 років тюрми за донат українцям

Ксенія Кареліна (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

15 серпня російський суд засудив Ксенію Кареліну, яка має подвійне громадянство Росії та США, до 12 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді через пожертви на підтримку України. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Кареліна визнала себе винною на закритому судовому процесі в Єкатеринбурзі.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року, в перший день вторгнення Росії в Україну, жінка переказала гроші на підтримку української армії, зокрема на закупівлю медичних засобів та боєприпасів.

Прихильники Кареліної стверджують, що вона пожертвувала $51,80 благодійній організації Razom for Ukraine, яка надає гуманітарну допомогу дітям та літнім людям в Україні.

Водночас організація заперечує будь-яку військову підтримку.

Адвокат жінки Михайло Мушаїлов розповів, що інформацію про транзакцію, здійснену майже два роки тому, спецслужби отримали, перевіривши телефон засудженої.

Кареліна визнала провину. Захист має намір частково оскаржити вирок.

1 серпня 2024 року відбувся найбільший з часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого.

Кареліна не була включена до цього обміну, але її адвокат зазначив, що вона сподівається на участь у майбутньому обміні.

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