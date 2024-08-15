Американку российского происхождения приговорили в России к 12 годам тюрьмы за донат украинцам

Ксения Карелина (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

15 августа российский суд приговорил Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство России и США, к 12 годам заключения по обвинению в государственной измене из-за пожертвований в поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что Карелина признала себя виновной в закрытом судебном процессе в Екатеринбурге.

Следствие установило, что 24 февраля 2022 года, в первый день вторжения России в Украину, женщина перевела деньги на поддержку украинской армии, в частности, на закупку медицинских средств и боеприпасов.

Сторонники Карелиной утверждают, что она пожертвовала $51,80 благотворительной организации Razom for Ukraine, оказывающей гуманитарную помощь детям и пожилым людям в Украине.

В то же время, организация отрицает любую военную поддержку.

Адвокат женщины Михаил Мушаилов рассказал, что информацию о транзакции, совершенной почти два года назад, спецслужбы получили, проверив телефон осужденной.

Карелина признала вину. Защита намерена частично обжаловать приговор.

1 августа 2024 года состоялся крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

Карелина не была включена в этот обмен, но ее адвокат отметил, что она надеется на участие в будущем обмене.

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