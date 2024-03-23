Американці довіряють Трампу більше, ніж Байдену у питанні торгівлі – The Hill

28% респондентів повністю або частково не схвалюють торговельну політику Трампа, тоді як 36% сказали те саме щодо політики Байдена

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JOHN MABANGLO)

Згідно з новим опитуванням YouGov, більше американців довіряють підходу 45-го президента США Дональда Трампа до торгівлі, ніж чинного лідера Джо Байдена. Водночас думки опитаних розділилися навколо питання тарифів проти Китаю, повідомляє The Hill.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Опитування показало, що 42% американців певною мірою схвалюють підхід Трампа до зовнішньої торгівлі – це на 11% більше, ніж у Байдена (31%). Водночас 28% респондентів повністю або частково не схвалюють торговельну політику Трампа, тоді як 36% сказали те саме щодо політики Байдена.

Також 32% опитаних підтримують підхід Трампа і 20% підхід Байдена до торгівлі.

Трамп вже деякий час наполягає на підвищенні тарифів, особливо на товари, що надходять з Китаю. У лютому він припустив, що запровадить 60% або вищі тарифи на китайські товари, якщо його переоберуть до Білого дому в листопаді.

Щодо цієї позиції думки респондентів розділилися: 38% повністю або частково підтримують її. Приблизно 35% повністю або частково виступають проти, а 27% сказали, що не впевнені стосовно своєї думки, показало опитування.

Пропозицію Трампа підтримують 52% республіканців, серед демократів лише 30% опитаних за такий підхід. Більше американців вважають, що торгова війна з Пекіном зашкодить США сильніше, ніж Китаю.

Хоча пропозиція Трампа викликала неоднозначну реакцію, близько половини респондентів заявили, що торговельна політика США щодо Китаю є несправедливою. Приблизно три чверті опитаних назвали торговельну політику Китаю щодо США несправедливою.

Опитування YouGov проводилося з 27 до 29 лютого серед 1000 дорослих американців. Похибка становить чотири відсоткові пункти.