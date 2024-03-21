Байден вперше з серпня випереджає Трампа – опитування The Economist

Згідно з опитуванням за 21 березня, Байден отримує на 1% більше за Трампа

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден вперше з серпня 2023 року випереджає свого опонента від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах глави держави. Про це свідчать дані опитування The Economist.

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Згідно з опитуванням за 21 березня, Байден отримує на 1% більше за Трампа.

У середньому показники у чинного американського президента вказуються на рівні 45% проти 44% у його попередника.

Найнижчі та найвищі рівні в опитуваннях у Байдена і Трампа вказано у межах 40-50% у Байдена та у Трампа 39-49% відповідно.

Інфографіка: The Economist

Аналітики The Economist вказують, що у період з грудня 2022 до серпня 2023 років експрезидент США мав значно меншу підтримку, ніж Байден, проте вже з минулої осені й до цієї весни він зміг вирватися уперед.

Інфографіка: The Economist

16 січня 2024 року після перемоги на перших президентських кокусах в Айові Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити США, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

1 березня повідомлялося, що Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний глава держави.

6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

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