Байден впервые с августа опережает Трампа – опрос The Economist
Президент США Джо Байден впервые с августа 2023 года опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist.
Согласно опросу за 21 марта, Байден получает на 1% больше Трампа.
В среднем показатели у действующего американского президента указываются на уровне 45% против 44% его предшественника.
Самые низкие и высокие уровни по опросам у Байдена и Трампа указываются в пределах 40-50% у Байдена и Трампа 39-49% соответственно.
Аналитики The Economist указывают, что в период с декабря 2022 по август 2023 года экс-президент США оказал значительно меньшую поддержку, чем Байден, однако уже с минувшей осени и этой весной он смог вырваться вперед.
- 16 января 2024 года после победы на первых президентских кокусах в Айове Трамп вспомнил Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить США, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
- 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
- 1 марта сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий глава государства.
- 6 марта Байден предупредил, что второй термин Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".
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