Байден впервые с августа опережает Трампа – опрос The Economist

Согласно опросу за 21 марта, Байден получает на 1% больше Трампа

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден впервые с августа 2023 года опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist.

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Согласно опросу за 21 марта, Байден получает на 1% больше Трампа.

В среднем показатели у действующего американского президента указываются на уровне 45% против 44% его предшественника.

Самые низкие и высокие уровни по опросам у Байдена и Трампа указываются в пределах 40-50% у Байдена и Трампа 39-49% соответственно.

Инфографика: The Economist

Аналитики The Economist указывают, что в период с декабря 2022 по август 2023 года экс-президент США оказал значительно меньшую поддержку, чем Байден, однако уже с минувшей осени и этой весной он смог вырваться вперед.

Инфографика: The Economist

16 января 2024 года после победы на первых президентских кокусах в Айове Трамп вспомнил Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить США, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

1 марта сообщалось, что Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий глава государства.

6 марта Байден предупредил, что второй термин Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

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